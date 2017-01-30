Если дети не будут здоровыми, физика и химия не помогут - министр обрьазования

30.01.2017 19:55 Учащиеся государственных школ наряду с летними и зимними каникулами, смогут отдохнуть и весной.



Новый период отдыха определен приказом министра образования и науки Александра Джеджелава, и включает период от 8 до 15 марта.



По словам Джеджелава, весенние каникулы положительно повлияют на детей, и их здоровье.



"В какой-то момент мы забыли, что если дети не будут здоровыми, физика и химия не помогут. В марте у наших детей, и их семей будет возможность отдохнуть на зимних и других курортах, позаботится о здоровье"- заявил министр образования.

















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