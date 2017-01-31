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Россия начала карательную операцию против грузинских военных – Минашвили
31.01.2017 14:13
Член "Национального движения" Акакий Минашвили полагает, что Россия ведет преследование грузинских военных, и в этом процессе оккупанту помогает грузинская власть.
"Российская Федерация начала карательную операцию против грузинских военных, потому как эти военные защищали ваши, наши, интересы всех, защищали безопасность, территориальную целостность и свободу страны, и именно поэтому Россия хочет наказать их, и очень жаль, что главную роль в этой игре исполняет власть Грузии"- говорит Акакий Минашвили.
По его мнению, значительную роль для передачи грузинских военных России сыграла грузинская власть, и это подтверждают несколько фактов. Он называет "Грузинскую мечту" одной большой "спекуляцией".
"Несколько фактов подтверждают, что они активно участвовали в этом процессе. Например, вице-полковника Церцвадзе задержали 15 января, в течение почти десяти дней "Грузинская мечта" вообще не сказала ни слова, и не только "Грузинская мечта", власть палец о палец не ударила, чтобы защитить интересы этого человека"- заявил Акакий Минашвили.
По его словам, правительство активизировалось по делу задержания Церцвадзе только после того, как в обществе поднялся шум на данную тему, и гражданский сектор прямо потребовал от власти отреагировать.
Акакий Минашвили считает, что власть должна предпринять все меры, чтобы Россия прекратила преследование грузинских военных.
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