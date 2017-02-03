|
Патриархия поздравила граждан Грузии с визовой либерализацией ЕС
03.02.2017 19:13
В заявлении патриархии говорится, что это не только признание и достойная оценка Грузии, но и определенное испытание.
"Мы рады, что гражданам Грузии предоставилась возможность безвизового сообщения в ЕС. Это достойная оценка и признание нашей страны, но, в то же время, и определенное испытание.
Наш народ должен почувствовать больше ответственность и обязательства представлять себя достойно в европространстве, так как каждое наше действие говорит как о нашей личности, так и о нашей Родине.
Наш долг попытаться не только использовать то ценное, чем характеризуется это пространство, но и внести свой вклад в его развитие. А это будет возможно, если мы познакомим их с нашей культурой, историей и традицией, и поделимся ими с Европой.
Так что - арена большая и нам следует предпринимать разумные шаги.
Поздравляем всех с этим достижением и просим Господа укрепить нас в вере, благоволить нам мир и благополучие", - говорится в заявлении патриархии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна