Патриархия поздравила граждан Грузии с визовой либерализацией ЕС

03.02.2017 19:13 В заявлении патриархии говорится, что это не только признание и достойная оценка Грузии, но и определенное испытание.



"Мы рады, что гражданам Грузии предоставилась возможность безвизового сообщения в ЕС. Это достойная оценка и признание нашей страны, но, в то же время, и определенное испытание.



Наш народ должен почувствовать больше ответственность и обязательства представлять себя достойно в европространстве, так как каждое наше действие говорит как о нашей личности, так и о нашей Родине.



Наш долг попытаться не только использовать то ценное, чем характеризуется это пространство, но и внести свой вклад в его развитие. А это будет возможно, если мы познакомим их с нашей культурой, историей и традицией, и поделимся ими с Европой.



Так что - арена большая и нам следует предпринимать разумные шаги.



Поздравляем всех с этим достижением и просим Господа укрепить нас в вере, благоволить нам мир и благополучие", - говорится в заявлении патриархии.















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