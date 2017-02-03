В каком случае может заработать механизм приостановления безвизового режима

03.02.2017 20:48 Европарламент поддержал отмену визового режима для граждан Грузии. Согласно следующей процедуре, обновленную регуляцию утвердит Совет Евросоюза.



После формального подписания поправок президентом Европарламента и представителем страны-председателя Совета Евросоюза, регуляция будет опубликована в официальном журнале, и безвизовый режим для граждан Грузии заработает наряду с вступлением в силу обновленной регуляции, связанной с механизмом приостановления.



Перевод текста т.н. механизма приостановления запланирован в начале февраля. Исходя из этого, Европарламент должен провести голосование по соответствующему вопросу 13-16 февраля. Это означает, что граждане Грузии предположительно в марте получат либерализацию виз.



После либерализации визового режима граждане Грузии смогут ездить без виз в 30 стран Шенген и Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии.



Как было сказано выше, безвизовый режим для граждан Грузии заработает наряду с вступлением в силу обновленной регуляции механизма приостановления, который устанавливает дополнительные критерии для приостановления безвизового режима, сокращает сроки принятия решения, и упрощает процедуру.



Необходимость создания дополнительных гарантий защиты обусловлена миграционным кризисом, созданным в Евросоюзе. С учетом этого обстоятельства, во избежание дополнительных рисков и угроз стало необходимо создать гибкий инструмент, который в случае значительных миграционных потоков из третьих стран обеспечит возможность своевременного и эффективного реагирования.



Механизм приостановления безвизового режима заработает в следующих случаях:



1) Значительный рост количества лиц из третьих стран, незаконно находящихся на территории Шенген, и случаев отказа на въезд на территорию Шенген;

2) Значительный рост количества необоснованных заявлений с просьбой о предоставлении убежища;

3) Ненадлежащее исполнение соглашения реадмиссии (возвращение мигрантов назад) - значительный рост количества неудовлетворенных требований реадмиссии;

4) Угроза, созданная в странах членах Евросоюза с точки зрения общественной и внутренней безопасности, связанная с гражданами третьей страны.



Исходя из вышеизложенного, важно, чтобы каждый гражданин осознал те негативные результаты, которые могут последовать за нарушением, или злоупотреблением режимом безвизового передвижения.



Обязанности и требования, которые должны соблюдать граждане в условиях безвизового передвижения:



Поехать краткосрочным визитом без виз в страны-члены Евросоюза/Шенген смогут все граждане Грузии, владеющие биометрическими паспортами. Краткосрочный визит подразумевает 90 дней (вместе, или с перераспределением дней) в течение любых 180 дней.



У краткосрочного визита может быть разная цель: туризм, посещение членов семьи/родственников/близких, деловые встречи, участие в международных конференциях, культурных, медицинских, спортивных мероприятиях, участие в тренингах, учебных программах, или стажировка, пользование медицинскими сервисами и т.д. Продолжительность любого такого визита не должна превышать 90 дней;



Важно, чтобы граждане Грузии учли, что режим безвизового передвижения не касается долгосрочных визитов в государства-члены Евросоюза/Шенген, например, с целью продолжительной учебы или работы;



В случае если 90-дневный срок будет просрочен, пребывание на территории Евросоюза/Шенген будет считаться нелегальным, такое лицо будет выслано из страны, и ему будет запрещен въезд на территорию страны-члена Евросоюза/Шенген на определенное время (сроком до 5 лет).



Следует предусмотреть, что в условиях безвизового передвижения любой гражданин проходит пограничный контроль, и окончательное решение о въезде в страну Шенген будет принято соответствующим правомочным органом. Исходя из этого, целесообразно, чтобы граждане Грузии имели при себе все те документы, которые пригодятся для подтверждения цели их поездки.



В правительстве Грузии надеются, что в условиях задействования безвизового режима каждый гражданин Грузии с особой ответственностью отнесется к своим обязанностям, и предельно точно будет соблюдать соответствующие требования, законодательство принимающей страны, и не поставит под угрозу, как самого себя, так и вообще возможность безвизового передвижения для граждан Грузии.

















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