Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Коррупция - миллион для судьи по делу «Рустави 2»


06.02.2017   12:35
Телекомпания "Рустави 2" раскрыла схему финансирования семьи судьи Наты Назгаидзе, которая была председателем коллегии по делу телекомпании и недавно вынесла решение о ее передаче в собственность Кибара Халваши. "Рустави 2" выяснила, что ее брал несколько дней назад получил активы на 1 миллион лари из бюджета.

В постановлении Тбилисского городского собрания от 23 декабря 2016 года выясняется, что мэрия Тбилиси передала семье судьи в центре Тбилиси земельный участок в 5000 квадратных метров, чья стоимость оценивается в 515 тысяч лари. 129 тысяч лари мэрия выдала Назгаидзе на покрытие кредита в банке, еще 43 тысячи долларов - для покрытия банковских обязательств, дополнительно 220 тысяч обещала перечислить на счет, который укажет брат судьи Звиад Назгаидзе.

Мэр Тбилиси заявляет, что ничего знает об этой схеме, а зампред городского собрания утверждает, что это была компенсация за полученный в результате стихийного бедствия в ущелье Вере, произошедший 13 июня 2015 года. Хотя ложь сотрудников мэрии легко раскрывается - компенсации согласно распоряжению должны выдаваться за пострадавшие строения в ущелье, а не земельные участки.

Депутат парламента Грузии Ираклий Абесадзе рассказывает об этой истории. По его словам, брат Наты Назгаидзе владел земельным участком вдоль реки в ущелье Вере с 2013 года. В результате стихийного бедствия этот участок оказался в зоне стихии и, соответственно, там запрещено строительство, однако мэрия решила выкупить земельный участок, который не имеет никакого назначения. И это было сделано по статье "неотложной необходимости". Ираклий Абесадзе обвиняет мэрию и Сакребуло в растрате государственных средств.

Брат судьи заявляет, что земля лишь номинально оформлена на него и не знает, взамен чего ему предоставляет мэрия полмиллиона наличными и еще имущество на полмиллиона.

Генеральный директор "Рустави 2" заявляет, что из этой схемы выявляется беспрецедентный факт коррупции в судебной системе, которую использует охваченная желанием прибрать к рукам телекомпанию власть.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Темур Чкония получил лицензию на открытие «McDonald's» в Армении
В Тбилиси пройдет выставка образования с участием 100 вузов
В январе текущего года экспорт вина возрос на 184%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
Абхазский режим не разрешает своим гражданам поглядывать в сторону Европы
МИД Грузии: Безвизовый режим с ЕС распространяется и на жителей Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В КБР вандалы снова разрушили Олимпийскую аллею
Задержанных в Австрии чеченцев отпустили под подписку о невыезде
В МВД Австрии назвали причину задержания выходцев из Чечни
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна