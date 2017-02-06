Коррупция - миллион для судьи по делу «Рустави 2»

06.02.2017 12:35 Телекомпания "Рустави 2" раскрыла схему финансирования семьи судьи Наты Назгаидзе, которая была председателем коллегии по делу телекомпании и недавно вынесла решение о ее передаче в собственность Кибара Халваши. "Рустави 2" выяснила, что ее брал несколько дней назад получил активы на 1 миллион лари из бюджета.



В постановлении Тбилисского городского собрания от 23 декабря 2016 года выясняется, что мэрия Тбилиси передала семье судьи в центре Тбилиси земельный участок в 5000 квадратных метров, чья стоимость оценивается в 515 тысяч лари. 129 тысяч лари мэрия выдала Назгаидзе на покрытие кредита в банке, еще 43 тысячи долларов - для покрытия банковских обязательств, дополнительно 220 тысяч обещала перечислить на счет, который укажет брат судьи Звиад Назгаидзе.



Мэр Тбилиси заявляет, что ничего знает об этой схеме, а зампред городского собрания утверждает, что это была компенсация за полученный в результате стихийного бедствия в ущелье Вере, произошедший 13 июня 2015 года. Хотя ложь сотрудников мэрии легко раскрывается - компенсации согласно распоряжению должны выдаваться за пострадавшие строения в ущелье, а не земельные участки.



Депутат парламента Грузии Ираклий Абесадзе рассказывает об этой истории. По его словам, брат Наты Назгаидзе владел земельным участком вдоль реки в ущелье Вере с 2013 года. В результате стихийного бедствия этот участок оказался в зоне стихии и, соответственно, там запрещено строительство, однако мэрия решила выкупить земельный участок, который не имеет никакого назначения. И это было сделано по статье "неотложной необходимости". Ираклий Абесадзе обвиняет мэрию и Сакребуло в растрате государственных средств.



Брат судьи заявляет, что земля лишь номинально оформлена на него и не знает, взамен чего ему предоставляет мэрия полмиллиона наличными и еще имущество на полмиллиона.



Генеральный директор "Рустави 2" заявляет, что из этой схемы выявляется беспрецедентный факт коррупции в судебной системе, которую использует охваченная желанием прибрать к рукам телекомпанию власть.















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