Экс-замгнепрокурора пытался продать записи телефонных разговоров Иванишвили телекомпании «Рустави 2»

07.02.2017 23:01 Бывший заместитель генпрокурора Грузии Лаша Нацвлишвили пытался продать тайные записи разговоров миллиардера Бидзины Иванишвили команде Саакашвили. Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.



"После того, как Лаша Нацвлишвили обиделся на Бидзину Иванишвили, он предложил за несколько миллионов купить телефонные записи Бидзины Иванишвили", - заявил Сакварелидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".



Сакварелидзе заявил, что предложение поступило "его другу", которого он не назвал, но выразил надежду, что он сам подтвердит данную информацию.



Этим другом оказался генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия, сидевший в этой время в студии. Они подтвердил, что встреча с Нацвлишвили состоялась в Женеве. Там же он имел возможность прослушать несколько записей, но не полностью.



По словам Гварамия, Нацвлишвили сказал, что уголовное дело, которое в 2013 году было возбуждено против гендиректора "Рустави 2", является выдуманным. Тогда суд оправдал Нику Гварамия.



"Он по сей день хранит эти материалы в Ереване. По крайне мере он мне сказал, что эти материалы хранятся в Ереване у его друга, в большом количестве, и среди них есть и незаконные прослушки Бидзины Иванишвили. Одну из них дал мне послушать. Я не до конца прослушал, но он меня убедил, что у него есть подобные материалы. Он сказал, что это обойдется в несколько миллионов долларов", - заявил Гварамия.



Как рассказал в ходе подключения в эфир главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, ей известно о существовании таких записей. По ее словам, на одной из них Иванишвили говорит о патриархе. За эти записи, по ее словам, у нее просили 10 млн долларов.



По информации Киладзе, за всеми распространяемыми в последнее время смонтированными записями якобы разговоров представителей бывшей правящей партии стоит Лаша Нацвлишвили, за что он получает вознаграждение в размере 4 тысяч долларов.



Киладзе также заявила, что в ближайшее время планируется опубликовать еще одну запись, предположительно смонтированную, в которой гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия и экс-президент Михаил Саакашвили обсуждают вопрос дачи взятки судьям. По ее словам, эта запись уже готова к публикации и "вряд ли властям хватит ума не делать этого". Поэтому, считает она, в четверг или в пятницу эта запись может появиться, так как она уже готова.















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