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08.02.2017   13:51
По информации Арчила Гамзардия, готовилась ликвидация патриарха

По информации аналитика Арчила Гамзардия, католикос-патриарх всея Грузии Илия II находится в серьезной опасности, и готовилась его ликвидация. На своей странице facebook Гамзардия пишет, что его преосвященству собирались сделать операцию в Тбилиси, что по его словам, был бы приговором для патриарха.

"Одним словом, все это время я хотел написать, и никак не мог придумать, как написать, не из страха, а из-за тех возможных результатов, что могут последовать за сказанным мной. Однако часто сказать, означает превенцию, и я сделаю это с данной целью.

Хотите, думайте, что мне это откуда-то известно, или приснилось, или это мое воображение, или результат логики, но … Наш патриарх находится в серьезной опасности. Сначала несколько недели назад ему собирались сделать операцию в Тбилиси, что практически было бы приговором для него, возможно, тогда же пошли бы разговоры о том, что операцию целенаправленно ускоряли, чтобы срочно освободить статус патриарха. Думаю, что были серьезные трения по этому делу. Возможно, желающие не смогли провести свое.

Теперь мне кажется, что его сознательно увезли, и постараются сделать в Европе операцию, результат которой однозначно должен быть летальным.

Почему? За что? Ответ на это никого не затруднит.

Можете считать, то, что я пишу, это мое неправильное воображение, я не могу обратиться ни к каким ведомствам, поскольку не надеюсь на них (опыт показал), и не вижусмысла. Поэтому не спрашивайте меня ни о чем, считайте, что я просто видел плохой сон, где хотели убить патриарха, что легко можно было выдать за естественное событие за счет возраста и состояния его здоровья. Считайте, что я во сне узнал, как собирались сделать патриарху операцию в Грузии, как ему даже подготовили операционный стол, как готовилась его ликвидация. А сейчас стараются сделать это заграницей.

Считайте, что мне это кажется, но главное, выразить и озвучить, чтобы спецслужбы, и заинтересованные члены Синода с большой осторожностью отнеслись к тому, что называется безопасностью патриарха. Он обязательно должен вернуться живым в Грузию"- пишет Арчил Гамзардия.






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