Тиллерсон считает Грузию одним из самых близких друзей США

11.02.2017 12:22 Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



Как заявил Джаналидзе, на встрече, которая продлилась около получаса, были рассмотрены практически все основные вопросы двухсторонних отношений.



"Мы обсудили вопросы нашего сотрудничества, дружбы, дипломатических отношений, которым в этом году исполняется 25 лет. На встрече было подчеркнуто, что сегодня стратегическое партнерство между Грузией и США является очень глубоким, всеобъемлющим и охватывает очень многие сферы, многие направления", - сказал министр, отметив, что, по мнению госсекретаря, Грузия сегодня является одним из самых близких друзей и надежным партнером для США не только в регионе, но и в масштабах всего мира.



Как заявил глава внешнеполитического ведомства, в ходе встречи также была затронута тема отношений Грузии и России.



Джанелидзе отметил, что Тиллерсон подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится с рабочим визитом в Вашингтоне с целью установления контактов с новой Администрацией США.



В рамках визита Михаил Джанелидзе также провел встречу с советником президента США, генералом Майклом Флинном, с председателем сенатского Комитета по внешним отношениям Бобом Коркером, председателем Комитета ассигнаций Тедом Кокраном и лидером большинства Миччем Макконелом.















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