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Тиллерсон считает Грузию одним из самых близких друзей США


11.02.2017   12:22
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как заявил Джаналидзе, на встрече, которая продлилась около получаса, были рассмотрены практически все основные вопросы двухсторонних отношений.

"Мы обсудили вопросы нашего сотрудничества, дружбы, дипломатических отношений, которым в этом году исполняется 25 лет. На встрече было подчеркнуто, что сегодня стратегическое партнерство между Грузией и США является очень глубоким, всеобъемлющим и охватывает очень многие сферы, многие направления", - сказал министр, отметив, что, по мнению госсекретаря, Грузия сегодня является одним из самых близких друзей и надежным партнером для США не только в регионе, но и в масштабах всего мира.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства, в ходе встречи также была затронута тема отношений Грузии и России.

Джанелидзе отметил, что Тиллерсон подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится с рабочим визитом в Вашингтоне с целью установления контактов с новой Администрацией США.

В рамках визита Михаил Джанелидзе также провел встречу с советником президента США, генералом Майклом Флинном, с председателем сенатского Комитета по внешним отношениям Бобом Коркером, председателем Комитета ассигнаций Тедом Кокраном и лидером большинства Миччем Макконелом.






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