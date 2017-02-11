|
Тиллерсон считает Грузию одним из самых близких друзей США
11.02.2017 12:22
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как заявил Джаналидзе, на встрече, которая продлилась около получаса, были рассмотрены практически все основные вопросы двухсторонних отношений.
"Мы обсудили вопросы нашего сотрудничества, дружбы, дипломатических отношений, которым в этом году исполняется 25 лет. На встрече было подчеркнуто, что сегодня стратегическое партнерство между Грузией и США является очень глубоким, всеобъемлющим и охватывает очень многие сферы, многие направления", - сказал министр, отметив, что, по мнению госсекретаря, Грузия сегодня является одним из самых близких друзей и надежным партнером для США не только в регионе, но и в масштабах всего мира.
Как заявил глава внешнеполитического ведомства, в ходе встречи также была затронута тема отношений Грузии и России.
Джанелидзе отметил, что Тиллерсон подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится с рабочим визитом в Вашингтоне с целью установления контактов с новой Администрацией США.
В рамках визита Михаил Джанелидзе также провел встречу с советником президента США, генералом Майклом Флинном, с председателем сенатского Комитета по внешним отношениям Бобом Коркером, председателем Комитета ассигнаций Тедом Кокраном и лидером большинства Миччем Макконелом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна