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Министры и политики о скандале в Патриархии Грузии


13.02.2017   22:25
В понедельник Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй в Германии успешно перенес операцию, которая понадобилась ему после воспаления желчного пузыря. Пребывание главы ГПЦ в Берлине омрачилось задержанием протоиерея Георгия Мамаладзе, который, как утверждают в прокуратуре, приобрел ядовитое вещество и планировал отправиться в Германию к Патриарху

В прокуратуре не уточнили, кого именно собирался отравить Мамаладзе, отметив, что "жертвой" должен был стать священнослужитель высокого сана. Для поимки Мамаладзе в пятницу в Тбилисском аэропорту была проведена спецоперация.

Для охраны Патриарха Грузии приняты особые меры безопасности. Вместе с Патриархом в Берлине находится глава Службы госохраны Анзор Чубинидзе, а также члены личной охраны премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Представители власти утверждают, что, задержав Георгия Мамаладзе, правоохранителям удалось избежать трагедии.

"Думаю, что это был хорошо рассчитанный план, и было задумано его осуществление. Это было бы ударом не только по церкви, ударом не только по православной пастве, но и ударом по всей Грузии, по всем институтам, соответствующим службам, по миру и спокойствию в стране. Однако это у них не вышло", — сказал вице-премьер Каха Каладзе журналистам.

По словам министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, осуществление преступления могло вызвать дестабилизацию в стране.

"Мы смогли избежать трагедию. Эта трагедия смогла бы вызвать дестабилизацию не только в церкви, но и в стране. Для каждого из нас эта была бы национальная трагедия. Как видно из заявления Главной прокуратуры, избежать преступления стала возможным благодаря координированной работы правительственной команды", — сказала Цулукиани.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ждет ответов от прокуратуры по данному факту.

"Я встревожен распространенной сегодня информацией, согласно которой планировалось покушение на жизнь духовного лица высокого сана. У нас активная коммуникация с прокуратурой, мы следим за процессом, исходя из государственных интересов ожидаем своевременного завершения следствия, которое даст ответы на вопросы о возможных участниках планируемого преступления и его заказчиках", — говорится в заявлении президента.

Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, что правоохранителям удалось предотвратить страшную трагедию.

"Очень важно, что на данный момент здоровью и жизни Патриарха ничего не угрожает. И исходя из операции, и исходя из пресечения этого ужасающего преступления. Думаю, что правоохранительные органы смогли избежать трагического для страны преступления", — сказала Чугошвили.

Следствие началось на основании заявления одного из граждан Грузии, который 2 февраля 2017 года обратился в Главную прокуратуру Грузии и сообщил, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил помочь найти опасное для жизни ядовитое вещество – цианид.

Уголовное дело возбуждено по статьям "приготовление к умышленному убийству" и "противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.






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