Спикер парламента поблагодарил правоохранителей за раскрытие «очень тяжкого преступления»

13.02.2017 23:05 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе благодарит правоохранительные органы за раскрытие «очень тяжкого преступления».



Председатель парламента на сегодняшнем заседании бюро откликнулся на задержание протоиерея Георгия Мамаладзе и выразил надежду, что следствие будет доведено до конца.



«Хочу поблагодарить правоохранительные органы за раскрытие очень тяжкого преступления. Хочу выразить надежду, что следствие будет доведено до конца и окончательно будет раскрыто это очень важное дело», - отметил Ираклий Кобахидзе.



Вместе с тем председатель парламента пожелал грузинскому патриарху скорейшего выздоровления.

«Очень хорошо, что операция прошла успешно. Хочу патриарху пожелать скорейшего выздоровления», - заявил председатель парламента.



По информации Главной прокуратуры Грузии, руководитель службы по управлению имуществом патриархии Грузии, отец Георгий Мамаладзе задержан по факту подготовки убийства. Следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления одного из граждан, который обратился в прокуратуру и указал, что его знакомый отец Георгий Мамаладзе попросил ему помочь в поиске опасного для жизни ядовитого вещества – цианида, используя который последний, как выяснил подавший заявление, должен был посягнуть на жизнь духовного лица высокой иерархии. В прокуратуре не конкретизируют, был ли этим духовным лицом высокой иерархии патриарх Грузии.



Патриарху Грузии Илие II сегодня в Берлине была проведена операция на желчном пузыре.















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