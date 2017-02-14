Россия пытается «подсунуть матрешку» в условия договора по транзитным коридорам

14.02.2017 13:04 Россия рассчитывает, что Грузия "конструктивно подойдет" к обсуждению запуска механизма для мониторинга товарооборота на грузино-российской границе. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ по теме транзитной торговли в Закавказье.



"Такая позиция т.н. Южной Осетии абсолютно правомерна", - отметила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД т.н. Южной Осетии о том, что вопрос транзита грузов по территории этого оккупированного Россией грузинского региона может быть решен "только в результате переговоров с ее властями".



"Другое дело, что пока такое обсуждение было бы, пожалуй, преждевременным, - добавила Захарова. - Для начала надо запустить мониторинговый механизм, предусмотренный российско-грузинским соглашением (2011 года о механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли - прим. ТАСС). Российская сторона предлагала сделать это еще год назад. Состоявшийся в Праге обмен мнениями между (статс-секретарем, заместителем главы МИД РФ) Григорием Карасиными и (специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ) Зурабом Абашидзе позволяет рассчитывать, что в конце марта, когда при посредничестве Швейцарии возобновится диалог по данному вопросу, грузинские партнеры проявят должную конструктивность".



"Соглашение 2011 года будучи договором между Россией и Грузией, не создает обязательств для третьих сторон, - пояснила дипломат. - Все предусмотренные меры таможенного администрирования и мониторинга осуществляются исключительно на территориях России и Грузии". Условия же прохождения грузов по транзитным маршрутам, как подчеркнула Захарова, "подлежат дополнительному обсуждению с соответствующими транзитными странами".



Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве в рамках условия вступления России в ВТО. Стороны договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данными. Переговоры об условиях соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе осуществляются при посредничестве швейцарской стороны.















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