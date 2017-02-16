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Михаил Саакашвили навестил Илию Второго в Берлине (+видео)
16.02.2017 19:21
Католикса-Патриарха всея Грузии Илию Второго в берлинской клинике, где ему была проведена хирургическая операция, навестил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Как сообщает грузинская журналистка Кетеван Кардава, бывший президент пришел в клинику вместе с мамой.
"Я очень рад, что патриарх в хорошей форме и чувствует себя бодро", - заявил Михеил Саакашвили.
Следует отметить, что сегодня же патриарха навестил и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
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