Михаил Саакашвили навестил Илию Второго в Берлине (+видео)

16.02.2017 19:21 Католикса-Патриарха всея Грузии Илию Второго в берлинской клинике, где ему была проведена хирургическая операция, навестил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



Как сообщает грузинская журналистка Кетеван Кардава, бывший президент пришел в клинику вместе с мамой.



"Я очень рад, что патриарх в хорошей форме и чувствует себя бодро", - заявил Михеил Саакашвили.



Следует отметить, что сегодня же патриарха навестил и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



















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