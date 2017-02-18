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Главный прокурор Грузии ушел в отставку - СМИ


18.02.2017   23:49
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе покинул должность, сообщает агентство Front News со ссылкой на свои источники.

Согласно полученной агентством информации, Шотадзе написал заявление об отставке. Также сообщается, что его отставка будет предана огласке 20 февраля после того, как Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй возвратится в Грузию.

По информации источника, отставка главпрокурора связана как со скандалом по делу о задержании представителя Патриархии, так и недовольством главы правительства его работой в период работы на должности.

Также сообщается, что вместе с ним должности покинут и его заместители.

Отметим, что информацию об отставке Шотадзе подтверждают и другие грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.

В главной прокуратуре, как обычно в таких случаях, не подтверждают отставку Шотадзе и заявляют, что информация не соответствует действительности.






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