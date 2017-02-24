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У вас не будет действующей демократии без свободы СМИ - Уильям Лахью


24.02.2017   12:30
НАТО проследит за политической обстановкой и развитием демократических процессов в Грузии. По заявлению руководителя союзнического офиса Североатлантического альянса Уильяма Лахью, он активно следит за процессами, текущими вокруг "Рустави 2".

"Демократия является вопросом номер один. Грузия хочет быть членом НАТО, поэтому члены альянса наблюдают за процессами в Грузии. У нас есть представители, которые наблюдают за политической обстановкой и демократией, а также положением с точки зрения прав человека и СМИ. Так что, разумеется, мы тесно следим за ситуацией вокруг "Рустави 2". Разумеется, это правовой вопрос, а Грузия независимая страна, и НАТО не вмешивается в ее правовые вопросы. Несмотря на это, важно помнить, что роль СМИ является решающей в демократической стране. У вас не будет действующей демократии без свободы СМИ. Мы смотрим на дело "Рустави 2" именно с этой точки зрения"- заявил Уильям Лахью.






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