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На встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги - Каладзе


27.02.2017   13:44
На встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги, - так ответил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на обвинения оппозиции.

Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.

«Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По этому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве», - заявил Каладзе.







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