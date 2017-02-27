На встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги - Каладзе

27.02.2017 13:44 На встрече с премьер-министром Армении не было речи об открытии абхазской железной дороги, - так ответил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на обвинения оппозиции.



Каладзе откликнулся на то заявление оппозиции, согласно которому, визит премьер-министра Армении в Грузию касался именно вопроса абхазского участка железной дороги.



«Оппозиция много чего говорит и много лжет. Об этом речи не было. По этому конкретному проекту не было обсуждения и в правительстве», - заявил Каладзе.

















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