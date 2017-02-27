Безвизовый режим для Грузии будет реально задействован через несколько недель - Йоханнес Хан

27.02.2017 17:18 Мы очень счастливы, - заявил Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, в связи с принятием новой регуляции по визовой либерализации для граждан Грузии.



По словам еврокомиссара, это будет новая возможность для углубления тесного партнерства с ЕС.



«Мы очень счастливы, теперь остались административные вопросы и мы должны ожидать, что через несколько недель безвизовый режим для Грузии будет реально задействован. Поздравляю, это исполнение обещания, что в случае выполнения Грузией всех требований, она получит безвизовый режим. Надеюсь, что возможностью попутешествовать по Европе воспользуется больше граждан, особенно грузинская молодежь. Это новая возможность для более тесного партнерства с ЕС, так что, воспользуйтесь этим», - заявил Йоханнес Хан в беседе с «Рустави 2».



Совет Европейского союза (ЕС) 27 февраля 2017 года принял регуляцию по визовой либерализации для граждан Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС.



«Теперь Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятую регуляцию. Текст в последствии будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после опубликования. Принятая регуляция меняет регуляцию 539/2001 и переводит Грузию в перечень предполагаемых «Приложением II» стран, гражданам которых не нужны визы», - отмечается в заявлении.















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