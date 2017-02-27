Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов - посол

27.02.2017 22:31 Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов, о чем свидетельствует статистика, сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов на встрече с журналистами



"Сегодня один из самых популярных мест отдыха для белорусов – это Грузия, потому что темпы роста составили порядка 30%. Наверное, это самый высокий показатель по всем странам, куда белорусы выезжали. Количество туристов, приехавших в 2016 году (из Беларуси в Грузию – прим. ред.) – более 34 тысяч человек", — сказал посол Михаил Мятликов.



Он отметил, что растущим направлением является зимний туризм в Грузии.



Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в январе 1994 года. Между странами действует безвизовый режим.















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