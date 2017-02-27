|
Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов - посол
27.02.2017 22:31
Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов, о чем свидетельствует статистика, сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов на встрече с журналистами
"Сегодня один из самых популярных мест отдыха для белорусов – это Грузия, потому что темпы роста составили порядка 30%. Наверное, это самый высокий показатель по всем странам, куда белорусы выезжали. Количество туристов, приехавших в 2016 году (из Беларуси в Грузию – прим. ред.) – более 34 тысяч человек", — сказал посол Михаил Мятликов.
Он отметил, что растущим направлением является зимний туризм в Грузии.
Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в январе 1994 года. Между странами действует безвизовый режим.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна