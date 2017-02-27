Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов - посол


27.02.2017   22:31
Грузия пользуется большим спросом среди белорусских туристов, о чем свидетельствует статистика, сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов на встрече с журналистами

"Сегодня один из самых популярных мест отдыха для белорусов – это Грузия, потому что темпы роста составили порядка 30%. Наверное, это самый высокий показатель по всем странам, куда белорусы выезжали. Количество туристов, приехавших в 2016 году (из Беларуси в Грузию – прим. ред.) – более 34 тысяч человек", — сказал посол Михаил Мятликов.

Он отметил, что растущим направлением является зимний туризм в Грузии.

Грузия и Беларусь установили дипломатические отношения в январе 1994 года. Между странами действует безвизовый режим.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Евросоюз утвердил безвизовый режим для Грузии
Через неделю на рынке появится первый грузинский виски «JIMSHER»
Банк «МБА-Грузия» отмечает десятилетие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Австрии чеченец получил два с половиной года за участие в войне в Сирии
Ереван и Брюссель договорились о новом соглашении
Саргсян: С удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна