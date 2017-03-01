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Парламентское большинство в гордом одиночестве приняло закон о «прослушках»


01.03.2017   15:44
Парламент Грузии в третьем чтении принял законодательный пакет, связанный со скрытым прослушиванием. Голосование по 17-ти законопроектам было проведено сегодня на внеочередном заседании. Главный проект был принят 87-ю голосами, против 2-х. В голосовании не принимала участие оппозиция.

Главное новшество, предполагаемое принятым законодательным пакетом, заключается в создании юридического лица публичного права – Оперативно-технического агентства в сфере управления Службы государственной безопасности.

Эксклюзивным правом на осуществление скрытых следственных действий посредством телефонной коммуникации, системы связи и компьютерной системы будет обладать именно это агентство.

Согласно законопроекту, Оперативно-техническое агентство будет осуществлять следующие мероприятия: скрытое прослушивание и запись телефонной коммуникации, получение информации из каналов связи, добыча информации из компьютерной системы, определение геолокации в реальном времени, контроль почтово-телеграфных посланий, скрытая аудио- и видеозапись, фотосъемка, обеспечение информационной безопасности в сфере электронных коммуникаций, информационно-технологическое обеспечение государственных ведомств и учреждений.

Согласно проекту, руководителя агентства по представлению начальника СГБ назначает премьер-министр. Кандидат в руководители агентства будет избран специальной комиссией. Кандидатов (не менее трех) на должность начальника руководителя агентства подберет начальник СГБ и представит комиссии на утверждение.

В процессе обсуждения законопроекта было осуществлено изменение, согласно которому, устав агентства по представлению начальника агентства утвердит правительство Грузии, а не начальник Службы государственной безопасности, как это было в изначальном варианте проекта.

Контроль и надзор за деятельностью агентства будут осуществлять: парламент, премьер-министр, суд, инспектор по защите персональных данных и Служба государственного аудита.






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