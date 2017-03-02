В 2018 году в Грузии могут пройти последние всеобщие выборы президента

02.03.2017 14:51 В 2018 году президент Грузии вновь может быть избран прямым путем избирателями, после чего первое лицо страны, возможно, будет утверждаться парламентом.



По информации члена парламентского большинства Ираклия Сесиашвили, правящая команда рассматривает такой путь в направлении порядка избрания президента страны.



«Если мы реально хотим парламентскую республику и чтобы не было гибридной системы, в этом случае роль президента в своем роде лишь символична, однако, в рамках баланса власти у него важная роль во время кризисов. Я считаю, что от гибридной модели мы должны перейти к реальной парламентской модели, что, разумеется, изменит порядок избрания президента. На данном этапе я продолжаю обсуждение того, как должен избираться следующий президент, чтобы это не вызвало политических пересудов, будто «Грузинская мечта» борется с каким-либо кандидатом. Возможно, на ближайших президентских выборах президента выберет народ, а уже со следующих выборов вступит в силу то, что соответствует парламентской модели, когда президента выбирает парламент», - заявил журналистам Ираклий Сесиашвили.















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