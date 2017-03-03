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Представительство ЕС внимательно изучит решение Верховного суда по делу «Рустави 2»


03.03.2017   14:41
Представительство Евросоюза в Грузии распространило заявление в связи с решением Верховного суда о передаче оппозиционной телекомпании «Рустави 2» бывшему владельцу Кибару Халваши.

В представительстве ЕС отмечают «фундаментальное значение» сохранения в Грузии принципов свободы СМИ и политического плюрализма.

«Мы внимательно изучим решение Верховного суда, а также его результаты. Вместе с этим, мы соблюдаем давно установленную практику и не комментируем конкретные решения суда.

Следует еще раз подчеркнуть необходимость доступа к политическому плюрализму, свободе СМИ и критическим взглядам. На данном этапе сохранение этих принципов имеет фундаментальное значение в деле защиты и усиления демократии, что соответствует важнейшим обязательствам, взятым по подписанному между Грузией и Евросоюзом Соглашению об ассоциировании», - говорится в заявлении.






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