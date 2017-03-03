Представительство ЕС внимательно изучит решение Верховного суда по делу «Рустави 2»

03.03.2017 14:41 Представительство Евросоюза в Грузии распространило заявление в связи с решением Верховного суда о передаче оппозиционной телекомпании «Рустави 2» бывшему владельцу Кибару Халваши.



В представительстве ЕС отмечают «фундаментальное значение» сохранения в Грузии принципов свободы СМИ и политического плюрализма.



«Мы внимательно изучим решение Верховного суда, а также его результаты. Вместе с этим, мы соблюдаем давно установленную практику и не комментируем конкретные решения суда.



Следует еще раз подчеркнуть необходимость доступа к политическому плюрализму, свободе СМИ и критическим взглядам. На данном этапе сохранение этих принципов имеет фундаментальное значение в деле защиты и усиления демократии, что соответствует важнейшим обязательствам, взятым по подписанному между Грузией и Евросоюзом Соглашению об ассоциировании», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

