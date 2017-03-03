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Решение Верховного суда по делу «Рустави 2» создаст проблемы Грузии - Дэвид Крамер


03.03.2017   15:14
Бывший президент организации Freedom House, и в настоящем директор Института Маккейна в направлении защиты прав человека Дэвид Крамер прокомментировал вопрос в связи с делом "Рустави 2", и отметил, что вчерашнее решение Верховного суда создаст Грузии проблемы.

"Это очень плохое решение, и печальное развитие событий для Грузии. Этот вопрос был под большим наблюдением со стороны международного сообщества и дипломатов. Правительство должно осознавать, что проблема нуждается в урегулировании. Это решение создаст Грузии проблемы с точки зрения свободы СМИ. Международное сообщество обязательно обратит на это внимание.

Если правительство планирует вмешаться, именно сейчас время для того, чтобы убедить нового владельца отказаться от телевидения. Очень плохо смотрится то, что суд принял решение на второй день после принятия безвизового сообщения с Европой".

Негативное отношение к решению суда выразила социалист из Европарламента Анна Гомеш. По ее мнению, это решение будет содействовать поляризации политического пространства.

"Я опечалена решением Верховного суда Грузии в связи с "Рустави 2". Боюсь, это (решение) снизит плюрализм, и будет способствовать поляризации политического пространства"- заявила Анна Гомеш.







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