Спикер парламента Грузии шантажирует президента

04.03.2017 13:09 Председатель парламента Грузии назвал "осознанной попыткой дискредитации государственной конституционной комиссии и вводом общественности в заблуждение" заявление президента Грузии по поводу изменения правил избрания президента.



Как известно, правящее большинство поддерживает отмену всеобщего избрания президента и предпочитает, чтобы он избирался парламентом. Но, согласно последним решениям, данное изменение войдет в силу не на следующих выборах, которые должны пройти в будущем году, а через 6 лет.



Как заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе, если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления, в таком случае большинство может изменить свою позицию, и всеобщие выборы президента могут быть отменены уже к будущему году.



"Что касается того, что якобы с помощью президента мы стали вынуждены, что общество нас вынудило перейти на непрямые выборы лишь после того, как в будущем году пройдут прямые выборы - тут мы имеем дело с совсем другим делом. Мы еще раз посчитались со многими факторами. Исходя из системного подхода считаем, что будет лучше перейти на непрямые выборы президента Грузии и это основано на общее видение системы, которую мы представили с нашей позиции. Одной из причин, почему мы представили эту позицию (т.е. сначала прямые и затем непрямые) это в том числе и то, что мы посчитались с позицией президента. Она заключалась в том, что было бы лучше не отменять прямые выборы в будущем году. Мы посчитались и с этой позицией президента и это стало основанием того, что остановили свой выбор на двухступенчатой реформе. Если президент Грузии будет продолжать делать некорректные заявления, в таком случае мы можем пересмотреть нашу позицию и можем подумать о том, чтобы не проводить прямые выборы в будущем году, а прямо перейти на непрямые выборы. Другого ответа на это некорректно заявление президента дать я просто не мог", - заявил Кобахидзе.



Президент Грузии считает, что Конституционная комиссия занимается не содержательным пересмотром Конституции, а принятием решений, связанных с конкретным политиком, имея в виду себя.



Мы лишь напомним, что почти сразу же после избрания президентом Георгий Маргвелашвили между ним и Бидзиной Иванишвили, а значит и всем остальным составом "Грузинской мечты", "пробежала черная кошка".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

