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Лагеря беженцев в Грузии не будет — в Вене прокомментировали заявление Курца


05.03.2017   22:34
Глава внешнеполитического ведомства Австрии Себастьян Курц не подразумевал ничего конкретного, говоря о возможности создания в Грузии центра для приема беженцев, сообщил посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц в одном из интервью предложил создать центры для приема беженцев за пределами Евросоюза, например, в Грузии или на Балканах.

Слова австрийского дипломата восприняли слишком буквально. Между тем, основная мысль, которую хотел донести Курц в беседе с журналистами, касалась того, что существующие маршруты перемещения мигрантов в европейские страны, в том числе средиземноморский маршрут, должны быть перекрыты.

«У меня была коммуникация с советником по внешней политике господина Курца. Мы получили разъяснения, что здесь не подразумевается ничего конкретного, господин Курц привел Грузию в качестве примера», — сказал Залдастанишвили в эфире телекомпании «Имеди».

Действующий председатель ОБСЕ, министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посещал Грузию с официальным визитом в Грузии в начале февраля. Он провел встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили.

Посол Грузии в Австрии ранее сообщил, что вопрос создания центров приема мигрантов на территории страны не обсуждался ни на одной из этих встреч.

"Новости-Грузия"





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