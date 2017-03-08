Безвизовое передвижение в Евросоюзе: сроки, правила, и ограничения

08.03.2017 18:54 В журнале Евросоюза уже опубликовано соответствующее распоряжение в связи с присвоением Грузии безвизового передвижения, что означает, что через 20 дней (с 28 марта) граждане Грузии смогут поехать в страны-члены Евросоюза/Шенген без виз.



Ниже приведен перечень данных, которые понадобятся гражданам Грузии, когда заработает безвизовый режим. В частности, какие условия должны соблюдать граждане Грузии, какие санкции им угрожают в случае нарушения безвизового режима, и в какие страны смогут ездить без виз.



Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза, 4 страны-не члена Евросоюза, и 4 страны-кандидата Шенген.



Страны–члены: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Финляндия, Швеция, Чехия. Страны-не члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария. Страны-кандидаты: Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия. Исключением являются две страны ЕС, Великобритания и Ирландия. Для того чтобы получить визу этих стран, граждане Грузии должны обратится к соответствующим консульским службам.



Касательно длительности пребывания в Шенгенской зоне, безвизовый режим дает гражданам Грузии возможность осуществлять без виз только краткосрочные визиты. Конкретней, краткосрочный визит подразумевает 90 дней в течение любых 180 дней. После 90 дневного периода пребывания в странах Евросоюза/Шенген гражданин Грузии должен покинуть территорию этой страны. Следующий въезд в пространство Евросоюза/Шенген будет возможен по прохождении следующих 90 дней (в сумме180 дней).



Краткосрочный визит можно осуществить с разной целью: туризм, посещение членов семьи/близких, деловые встречи, краткосрочные учебные и обменные программы/тренинги, курсы, участие в культурных или научных мероприятиях, лечение, и др. Продолжительность любого такого визита не должна превышать 90 дней; Режим безвизового передвижения не касается долгосрочных визитов в государства-члены Евросоюза/Шенген с целью получения образования, работы и др.; В случае желания остаться на более длительный период на территории страны-члена Евросоюза/Шенген, граждане Грузии должны обратиться для получения визы в аккредитованное в Грузии консульство соответствующей страны.



В то же время, гражданин Грузии может войти на территорию Шенген несколько раз в период 90 дней, однако продолжительность визита в общей сложности не должна превышать 90 дней в течение последних 180 дней.



Что касается документов, граждане Грузии должны иметь при себе биометрический паспорт, срок действия которого не должен быть меньше 6 месяцев ко дню возвращения в Грузию. Въезд без визы в зону Евросоюза/Шенген невозможен без биометрического паспорта.



Во время въезда на территорию Шенген представители пограничной службы будут требовать у граждан Грузии биометрический паспорт, и интересоваться целью поездки.



Конкретней, для подтверждения цели поездки представитель пограничной службы может потребовать следующие документы:



Туризм и отдых:



Обратный пассажирский билет;

Гостиничную бронь;

Пассажирскую страховку;

Документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки (наличные деньги, пассажирский чек, действующие банковские электронные карты и т.д.). Часто данная сумма не превышает 50 евро в день при наличии гостиничной брони.



Участие в конференциях, семинарах, деловых встречах и т.д.



Приглашение/программа мероприятия/конференции, семинара, в котором участвуете;

Гостиничная бронь;

Пассажирская страховка;

Обратный билет;

Документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки (наличные деньги, пассажирский чек, действующие банковские электронные карты и т.д.) Часто данная сумма не превышает 50 евро в день при наличии гостиничной брони.



Посещение родственников, друзей



Контактные данные принимающего лица (адрес, номер телефона и др.);

Копия права на жительство или другого документа, подтверждающего легальное пребывание в надлежащей стране лица, к которому едете;

Пассажирская страховка;

Обратный билет;

Документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки (наличные деньги, пассажирский чек, действующие банковские электронные карты и т.д.)



Лечение



Согласие медицинского учреждения, в котором планируете лечиться или/и рекомендация медицинского учреждения Грузии провести надлежащее лечение в стране-члене Евросоюза;

Пассажирская страховка на весь период поездки;

Обратный билет;

Документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки и лечения (наличные деньги, пассажирский чек, действующие банковские электронные карты, документ, подтверждающий перечисление и т.д.)



Что касается обязательства граждан Грузии во время пребывания на территории Шенген, они должны соблюдать правила въезда и пребывания в странах Шенген, местное законодательство, правила автомобильного движения и общественный порядок. В случае совершения правонарушения в ходе пребывания в разрешенный период гражданин Грузии подлежит депортации (изгнанию) или/и на него будет возложена соответствующая ответственность согласно законодательству страны пребывания, за которым всегда следует запрет на посещение этой страны на период до 5 лет.



Что происходит, если нарушить правила въезда и пребывания на территории Евросоюза/Шенген:



В случае превышения 90-дневного срока пребывания в стране, нахождение на территории страны Шенген будет считаться нелегальным, и такое лицо подлежит реадмиссии (возвращению в Грузию). Вместе с тем, в таком случае гражданину будет ограничен въезд на территорию шенгенских стран на период до 5 лет. В качестве альтернативы в его отношении может быть применена административная мера/штраф в размере до 3000 евро. В случае невыплаты штрафа нарушителю будет запрещен въезд в соответствующую страну или на территорию Шенген.



К информации, для въезда на территорию ЕС/Шенген гражданин Грузии:



- Не должен быть в списке лиц, создающих угрозу общественному порядку или здоровью, или внутренней безопасности;

- не должен быть в списке лиц, которым запрещен въезд как минимум в одну из вышеперечисленных стран;

- не должен быть судим в любой из стран ЕС/Шенген за уголовное преступление, которое предусматривает лишение свободы как минимум на 1 год;

- не должен быть объектом решения об изгнании из страны (депортации) или возвращения назад (реадмиссии);

- не должны существовать неопровержимые доказательства об его участии в преступной деятельности или такого намерения.



Следует отметить, что, несмотря на поддержку Европарламента, безвизовый режим пока не задействован. Он заработает после того, как вступит в силу т.н. механизм приостановления. (Перевод текста т.н. механизма приостановления запланирован в начале февраля. Исходя из этого, Европарламент должен провести голосование по соответствующему вопросу 13-16 февраля. Это означает, что граждане Грузии получат либерализацию виз предположительно в марте.)



















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