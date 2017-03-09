ЦИК Грузии отказал в проведении референдума о легализации марихуаны

09.03.2017 22:49 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на заседании в четверг отказала в регистрации вопроса, представленного 8 февраля инициативной группой, о проведении в стране референдума о легализации конопли.



Как говорится в сообщении ЦИК, вопрос был сформулирован следующим образом: "Согласны вы или нет, чтобы была осуществлена легализация конопли и конопляных продуктов, то есть, чтобы они регулировались бы так же, как табак и спиртные напитки?"



Отказ в регистрации данного вопроса комиссия объяснила тем, что он многофрагментальный и исключает возможность участников референдума однозначно и конкретно ответить на этот вопрос, а также не понятно, что подразумевается под словами "конопля и конопляные продукты" и их легализацией.



Между тем руководитель инициативной группы, лидер грузинской оппозиционной партии "Новый политический центр-Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе аргументы ЦИК назвал "глупыми".



"По-моему, ЦИК является частью общей системы, с которой мы боремся, и которая не хочет сделать ничего позитивного, что изменит существующую в Грузии наркополитику", - сказал журналистам Джапаридзе. По его словам, "напротив, ее (систему - ИФ) устраивает, и она грет руки на том, что конопля является запрещенной, а био- и тысячи других наркотиков очень доступны даже детям".



Еще один член инициативной группы Яго Хвичия заявил, что она намерена обжаловать решение ЦИК в суде.



Партия "Новый политический центр-Гирчи" была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение". Партия выступает за полную легализацию изготовления и употребления марихуаны.



Как сообщалось, в ночь на Новый 2017 год члены партии "Гирчи" вместе со своими сторонниками в знак протеста против наркополитики властей демонстративно посеяли в офисе партии в Тбилиси коноплю в 84 горшках. Спустя 11 дней представители правоохранительных органов пришли с обыском в офис партии и забрали все горшки с давшими уже всходы посевами конопли.



Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление - до года тюрьмы или штраф.















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