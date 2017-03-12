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Леван Варшаломидзе намерен провести мирную акцию в Батуми


12.03.2017   11:48
Экс-глава правительства Аджарии и заместитель председателя политсовета «Единого национального движения» Леван Варшаломидзе призвал жителей Батуми к спокойствию.

Варшаломидзе предложил несогласным с курсом аджарских властей в воскресенье, 12 марта, провести в Батуми мирную акцию, которая станет альтернативой действиям участников беспорядков минувшей ночью.

«Наверное, все видели эти кадры и я призываю всех жителей Батуми, Аджарии к спокойствию. Для нас сегодня важен мир, для нас сегодня важна стабильность. Это наша страна, поэтому мы призываем всех, кто против таких действий, которые совершает правительство, провести совместную мирную акцию в 18:00 часов у здания правительства Аджарии», — сказал он.

Он еще раз отметил, что проведение мирной акции — главная цель «Единого национального движения».

Ранее партия распространила заявление в связи с событиями в Батуми в ночь на воскресенье.

В ЕНД призвали правительство страны к немедленному реагированию, а также изучению причин и обстоятельств эскалации насилия. В «Национальном движении» считают, что действия властей были несвоевременными и неадекватными. Все случившееся стало следствием ослабленных госучреждений и полной деморализации полиции, считают в бывшей правящей партии.








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