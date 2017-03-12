Глава правительства Аджарии увидел «политическую руку» во вчерашних событиях

12.03.2017 13:47 В событиях минувшей ночи в Батуми, к сожалению, мы видим политический оттенок, - заявил журналистам глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе, комментируя ситуацию в Батуми.



Как отметил Патарадзе, некоторая политическая партия пытается перевести эти процессы в другую плоскость.



«Государство, город, регион не примирятся с вандализмом, не примирятся с несправедливостью, не примирятся с теми действиями, которые, к сожалению, вчера развивались в Батуми. К сожалению, мы здесь видим политическую окраску. Некоторые наши оппоненты, политические партии пытаются перевести это в политическую плоскость. В кадрах были видны представители различных партий. Для нас совершенно неприемлемо, чтобы наши дети были вовлечены в подобные акции. Вместе с этим, нужно дождаться правоохранительных органов, чтобы они квалифицированно, качественно и своевременно провели расследование и в ближайшее время у нас будут выводы. Мы до конца изучим, что было причиной, кто стоял во главе всего этого и кто это спровоцировал. В первую очередь, мы должны обязательно дождаться расследования», - заявил Зураб Патарадзе.















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