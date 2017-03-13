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Израиль подумывает надо оформлением с Грузией договора о циркулярной миграции - МИД
13.03.2017 15:27
Израиль в процессе наблюдения, насколько для них выгодно оформить с нами договор о циркулярной миграции - заявил "Бизнесконтракту" руководитель Департамента миграции Министерства иностранных дел Грузии, Георгий Табатадзе в ответ на вопрос о легальной занятости граждан Грузии в Израиле.
В последний период активно рассматривается вопрос легальной занятости граждан Грузии в Израиле. По информации грузинско-израильской бизнес палаты, правительство Израиля готово выделить соответствующую рабочую квоту, чтобы граждане Грузии легально могли найти работу в Израиле, но принятие решения тормозит несогласованность с грузинской стороной. Тем временем, по заявлению руководителя Департамента миграции внешнеполитического ведомства, работа над этим вопросом уже началась, и грузинская сторона наоборот, ждет решения Израиля.
"Мы работаем в этом направлении. Законодательство Израиля предусматривает следующее: Израиль наблюдает за миграционными тенденциями. Если этот поток не создает определенную угрозу, после этого начнет говорить о т.н. циркулярной миграции, что означает периодическую занятость граждан на территории Израиля. Сейчас мы находимся на этой стадии. Израиль наблюдает за потоком наших граждан, и насколько это представляет миграционную угрозу для него. Как только у нас будет сигнал, что они хотят начать с нами работать в связи с договором циркулярной миграции, мы готовы к этому. Израиль тоже находится в процессе наблюдения, насколько для них выгодно оформление этого договора с нами"- пояснил Георгий Табатадзе.
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