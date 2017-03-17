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Российская политика ориентирована на фактическую аннексию - Михаил Джанелидзе


17.03.2017   13:08
На совместной пресс-конференции министры иностранных дел Грузии и Венгрии говорили о европейской интеграции Грузии, и оккупации территорий страны.

Михаил Джанелидзе отозвался на распоряжение, принятое президентом России несколько дней назад, согласно которому т.н. войсковые части оккупированной т.н. Южной Осетии вошли в состав российских вооруженных сил.

Первый дипломат страны прокомментировал также ввод в Абхазию дополнительных комплектов зенитно-ракетных систем типа S 300.

"С точки зрения объединения военных сил т.н. Южной Осетии, это еще раз подтверждает политику России, которая ориентирована на фактическую аннексию, и не ориентирована на безопасности в мире. А также информация, недавно распространенная в связи с дополнительным вводом в Абхазию комплектов зенитно-ракетных систем типа S 300. Разумеется, наша политика ориентирована на обеспечение мира.

По поддержке наших партнеров и международного сообщества мы все сделаем, чтобы со стороны Российской Федерации было обеспечено уважение международного права и принципов"- заявил Михаил Джанелидзе.

В рамках визита министр иностранных дел Венгрии встретится с президентом, премьер-министром, и председателем парламента страны. Будут рассмотрены перспективы евроатлантической интеграции Грузии, вопросы культурного и экономического сотрудничества между странами.







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