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Эрдоган призвал турков захватить Европу демографически


18.03.2017   14:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал живущих в Европе турок иметь по пять детей, чтобы быть «будущим Европы», сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Я призываю моих граждан, моих братьев и сестер в Европе. Имейте не по три, но по пять детей», - сказал он, выступая на митинге в городе Эскишехир.

«Место, где вы живете и работаете сейчас ваша родина. Открывайте новый бизнес, отправляйте своих детей в лучшие школы, сделайте так, чтобы ваша семья жила в лучших районах, водите лучшие машины, живите в самых красивых домах и, что главное, имейте по пять детей. Все это потому, что вы будущее Европы. Это будет лучшим ответом на вульгарность и несправедливость, с которыми вы сталкиваетесь», - отметил президент Турции.

По его словам, реальная причина растущего антагонизма в отношении Турции в том, что в Европе ощущают дискомфорт из-за того, что Турция стала независимой страной со своей экономикой и местом в международных отношениях.






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