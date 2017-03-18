Эрдоган призвал турков захватить Европу демографически

18.03.2017 14:08 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал живущих в Европе турок иметь по пять детей, чтобы быть «будущим Европы», сообщает турецкое издание Hurriyet.



«Я призываю моих граждан, моих братьев и сестер в Европе. Имейте не по три, но по пять детей», - сказал он, выступая на митинге в городе Эскишехир.



«Место, где вы живете и работаете сейчас ваша родина. Открывайте новый бизнес, отправляйте своих детей в лучшие школы, сделайте так, чтобы ваша семья жила в лучших районах, водите лучшие машины, живите в самых красивых домах и, что главное, имейте по пять детей. Все это потому, что вы будущее Европы. Это будет лучшим ответом на вульгарность и несправедливость, с которыми вы сталкиваетесь», - отметил президент Турции.



По его словам, реальная причина растущего антагонизма в отношении Турции в том, что в Европе ощущают дискомфорт из-за того, что Турция стала независимой страной со своей экономикой и местом в международных отношениях.















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