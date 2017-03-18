|
Эрдоган призвал турков захватить Европу демографически
18.03.2017 14:08
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал живущих в Европе турок иметь по пять детей, чтобы быть «будущим Европы», сообщает турецкое издание Hurriyet.
«Я призываю моих граждан, моих братьев и сестер в Европе. Имейте не по три, но по пять детей», - сказал он, выступая на митинге в городе Эскишехир.
«Место, где вы живете и работаете сейчас ваша родина. Открывайте новый бизнес, отправляйте своих детей в лучшие школы, сделайте так, чтобы ваша семья жила в лучших районах, водите лучшие машины, живите в самых красивых домах и, что главное, имейте по пять детей. Все это потому, что вы будущее Европы. Это будет лучшим ответом на вульгарность и несправедливость, с которыми вы сталкиваетесь», - отметил президент Турции.
По его словам, реальная причина растущего антагонизма в отношении Турции в том, что в Европе ощущают дискомфорт из-за того, что Турция стала независимой страной со своей экономикой и местом в международных отношениях.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна