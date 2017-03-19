Мэрия Тбилиси начала борьбу с незаконной уличной торговлей

19.03.2017 12:36 Мэрия Тбилиси начала проводить мероприятия в рамках борьбы с уличной торговлей — с утра городские службы преступили к демонтажу незаконно установленных прилавков на проспекте Агмашелебели.



В Кодексе административных правонарушений Грузии существует пункт, запрещающий уличную торговлю на территории Тбилиси без соответствующего разрешения. В сообщении пресс-службы мэрии говорится, что городская служба по надзору делала неоднократные предупреждения уличным торговцам, однако за этим не последовало никаких действий с их стороны.



С сегодняшнего утра мэрия запретила торговцам устанавливать прилавки возле метро Марджанишвили. Начать борьбу с незаконной торговлей с проспекта Агмашенебили столичные власти решили потому, что эта зона является одним из главных туристических и многолюдных мест столицы.



Столичные власти отмечают, что уличная торговля зачастую дает возможность заработать самой обездоленной и социально незащищенной части населения. Исходя из этого, торговцам было предложено продолжить работу на разных рынках Тбилиси.



«Мэрия Тбилиси учитывает социальное положение граждан и предлагает им продолжить деятельность в разных торговых пространствах. К этому времени столичные власти ведут переговоры с директорами рынков, чтобы предложить уличным торговцам торговые прилавки бесплатно в течение первых нескольких месяцев», — отмечено в сообщении.



Мэрия Тбилиси планирует продолжать мероприятия по борьбе с незаконной торговлей на улицах столицы. В ближайшее время городские службы начнут проводить проверки и на других локациях в центральных районах Тбилиси.















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