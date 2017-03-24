В Тбилиси будут штрафовать за мусор на улицах

24.03.2017 10:31 С 3 апреля на улицах Тбилиси появятся специальные инспекторы столичной службы надзора «Тбилсервисгруп», которые уполномочены штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов в неположенном месте.



Как сообщили в мэрии Тбилиси, в главном офисе «Тбилсервисгруп» накануне состоялась встреча с инспекторами. Со следующей недели начнется их подготовка для осуществления пешеходных рейдов.



С 3 апреля и в последующие две недели инспекторы будут информировать население на улицах, призывать граждан выбрасывать мусор в урны и рассказывать им о предстоящих санкциях за нарушение чистоты в городе, — отметили в мэрии.



"Новости-Грузия"











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