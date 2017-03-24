Совет по правам человека ООН принял резолюцию в поддержку Грузии

24.03.2017 21:37 Впервые на Совете по правам человека ООН принята резолюция в поддержку Грузии. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, 24 марта 2017 года в Женеве Совет по правам человека ООН в рамках 34-й сессии принял резолюцию "Сотрудничество с Грузией". Со-спонсорами резолюции, инициированной Грузией, стали 43 государства.



Резолюция, принятая в этом весьма важном органе ООН, ответственном за права человека, является очередным успехом грузинской дипломатии. Примечательно, что это первая резолюция, которую принял по вопросу Грузии специальный орган ООН, ответственный за права человека, Совет по правам человека.



* В резолюции Совет по правам человека еще раз подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



* В документе признано усилие правительства Грузии с точки зрения укрепления демократии, верховенства закона, и прав человека в стране.



* А также Совет приветствует сотрудничество Грузии с офисом Верховного комиссара по правам человека ООН, и обладателями мандата специальных процедур.



* В резолюции выражена серьезная тревога в связи с правами человека, и гуманитарным положением в оккупированных регионах Грузии. Особенно подчеркнуты факты похищения людей, незаконного задержания, вмешательства в права собственности, нарушения прав получения образования на родном языке, свободного передвижения, и права жизни. А также случаи дискриминации в обоих регионах на этнической почве.



*В документе также выражена тревога, что вынужденно перемещенные лица и беженцы по-прежнему не могут безопасно и достойно вернутся в свои дома.



*Подчеркивается, что офису Верховного комиссара по правам человека, и другим международным и региональным механизмам мониторинга прав человека не удается войти в Абхазию и Цхинвальский регион. Совет заостряет внимание на то, что с учетом сложившейся на месте ситуации существует необходимость объективной, беспристрастной оценки, и периодического мониторинга в этих регионах.



* Исходя из этого, в резолюции есть призыв для обеспечения немедленного входа офиса Верховного комиссара по правам человека ООН в Абхазию и Цхинвальский регион.



* Примечательно также, что этой резолюцией произошло не только одноразовое рассмотрение вопроса, а этот документ представляет основание последующего процесса, поскольку резолюция предусматривает рассмотрение на следующих сессиях совета вопроса прав человека в оккупированных регионах, и слушание отчета Верховного комиссара ООН по правам человека на следующей 35-й и 36-й сессии.



* Принятый документ явствует, что мы еще раз осуществили консолидацию международного общества по такой важной теме, как положение прав человека на оккупированных территориях Грузии. Налицо твердая поддержка международного сообщества. По принятой сегодня резолюции Грузия еще раз находится в центре внимания международной общественности.

















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