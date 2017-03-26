Часто задаваемые вопросы по либерализации визового режима с ЕС

26.03.2017 12:42 1. Когда будет возможно безвизовое передвижение?



С 28 марта 2017 года у граждан Грузии будет возможность ездить в страны Евросоюза/Шенген с краткосрочным визитом.



2. Что значит/подразумевает безвизовое передвижение?



Безвизовым передвижением смогут пользоваться все граждане Грузии с биометрическими паспортами, сроком на максимально 90 дней в течение 180 дней (в том числе и проживающие на оккупированных территориях).



Краткосрочный визит можно осуществить в разных целях: туризм, посещение членов семьи/близких, бизнес-встречи, краткосрочные учебные и обменные программы/тренинги, курсы, участие в культурных или научных мероприятиях, лечение и др.



Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена Евросоюза, 4 страны-не члена Евросоюза (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария) и 4 страны-кандидата Шенген (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).



3. Что не значит безвизовое передвижение?



В случае рабочего и долгосрочного учебного визита будет необходима виза, выданная консульством соответствующей страны.



4. Какие документы могут понадобиться на границе?



На пограничном пункте пассажирам может понадобиться следующая документация: документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки, обратный билет, пассажирская страховка, и гостиничная бронь.



(Рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий цель поездки (в случае существования такового), например, приглашение в служебную командировку, документ, подтверждающий участие в краткосрочном учебном курсе и т.д.).



5. Чего ожидать в случае нарушения правил визового режима?



Воспользоваться безвизовым режимом для въезда на территорию шенгенской зоны можно в случае краткосрочного визита. (Краткосрочный визит подразумевает 90 дней в течение любых 180 дней, то есть только 3 месяца из любых 6 месяцев. Использовать разрешенные 90 дней из 180 дней можно непрерывно, или с перераспределением дней).



В случае нарушения условий безвизового режима на территории стран Шенген (по прохождению 3 месяцев) нахождение гражданина Грузии на данной территории автоматически будет считаться нелегальным. Соответственно, такое лицо подлежит высылке из конкретной страны Шенгенской зоны, и добровольному или принудительному возвращению в Грузию (реадмиссии). Вместе с тем, гражданину, возможно, будет ограничен въезд на территорию Шенген на период до 5 лет. В качестве альтернативы в его отношении могут быть применены административные меры/штраф в размере до 3 000 евро. В случае неуплаты штрафа, нарушителю будет запрещен въезд в соответствующую страну, или на территорию Шенген.



6. Есть ли право безвизовой поездки у лица, который был осужден в Грузии, и отбыл соответствующее наказание?



Да, есть.



7. Может ли поехать без визы условно освобожденный из заключения?



Может, если законодательство Грузии не запрещает ему поездку заграницу.



8. Может ли гражданин, который полностью отбыл наказание за преступление в стране Евросоюза, и сейчас на свободе, воспользоваться безвизовым передвижением?



Может, если ему не установлено какого-либо рода ограничение со стороны Евросоюза.

В то же время лицо:



- не должно быть судимым в любой из стран-членов Шенген/Евросоюза за уголовное преступление, которое предусматривает лишение свободы минимум на 1 год;

- не должен быть в списке лиц, создающих угрозу общественному порядку или здоровью, или внутренней безопасности;

- не должен быть в списке лиц, которым, как минимум, запрещен въезд в одну из вышеперечисленных стран;

- не должен быть объектом решения об изгнании из страны (депортации) или возвращения назад (реадмиссии);

- а также не должны существовать неопровержимые доказательства о его участии в преступной деятельности или таких намерениях.



9. Во время безвизового передвижения будет ли по-прежнему необходима доверенность на малолетнего ребенка, если его везет заграницу один из родителей? Какие необходимы документы, если ребенка в страну Евросоюза везет доверенное лицо?



Европейскому пограничнику может понадобиться свидетельство о рождении, переведенное на понятный ему язык. А также доверенность, переведенная на понятный для пограничника язык.



10. Насколько необходимо, чтобы после того, как покинете границы Шенген, у гражданина в паспорте был штамп о выезде (напр., если пограничник не поставил штамп, надо потребовать его или нет)?



После того, как покинете границу страны - члена ЕС/Шенген желательно, чтобы в паспорте стоял соответствующий штамп, чтобы гражданину было проще исчисление срока пребывания на территории стран-членов ЕС/Шенген.



11. Что делает лицо, если ему отказали во въезде на границе ЕС/Шенген?



В случае если гражданину Грузии отказали во въезде страны ЕС/Шенген, он имеет право получить объяснение о причине этого факта и отказа, как в устной, так и письменной форме. Гражданин также имеет право обжаловать это решение соответственно условиям, указанным в листе отказа страны-члена Шенген.



12. Если человек едет для того, чтобы привезти автомашину, потребует ли пограничник у него обратный билет? Если нет, тогда какие другие документы может потребовать, чтобы убедится в том, что он действительно вернется назад? Кроме биометрического паспорта, какие другие документы требуются от гражданина, который собирается поехать в Евросоюз туристом на автомашине?



По состоянию на сегодня гражданин Грузии, который едет в страны-члены ЕС/Шенген для покупки автомашины, для получения визы должен представить в посольство копию купчего договора машины в стране местопребывания, копию документов регистрации машины, и в случае существования: документ, подтверждающий покупку, и копии документов транспортировки.

Желательно, чтобы гражданин Грузии во время пересечения границы имел при себе вышеперечисленную документацию;



Лица, едущие автотуром, помимо стандартной перечни документов, на границе должны представить любой документ, подтверждающий покупку автомашины (электронную переписку, пре-инвойс и т.д.)



13. Собирается ли грузинская сторона провести какое-либо превентивное мероприятие (на границе Грузии), чтобы здесь же осуществлять проверку документов, чтобы исключить проблемы на границе Шенген?



После задействования безвизового режима с ЕС на государственной границе Грузии наряду с процедурами стандартной проверки (проверка действительности пассажирского документа/паспорта с использованием специальных технологий) будет проверено наличие всех необходимых документов, которые требуются для въезда без визы на территорию Шенгенской зоны (эти документы: действующий биометрический паспорт; обратный билет в Грузию; гостиничная бронь; пассажирская страховка; документ, подтверждающий финансовое обеспечение поездки (напр., наличные деньги, пассажирский чек, действующие банковские электронные карты). В случае, если документы неполноценные, гражданин будет предупрежден, что ему могут отказать во везде в страну-члена Шенген.



В то же время до задействования безвизового режима и после его задействования будут проводиться информационные кампании, в рамках которых населению дадут исчерпывающую информацию об условиях действия безвизового режима, сроках, и той обязательной документации, которую должен иметь при себе гражданин Грузии для безвизовой поездки в страну Шенген.



14. Какие документы должны быть у гражданина, который едет на обследование, и возможно ли, чтобы пограничник попросил представить сумму, необходимую для такого обследования?



Он должен иметь при себе письмо из учреждения, которое подтверждает, что лицо действительно едет с медицинской целью. В том же письме должно быть видно, в какой форме, и каком количестве должно произойти возмещение суммы за медицинскую услугу. (Напр., если сумма заранее оплачена, в письме должно быть указано, что сумма услуги XXX евро уже оплачена. Если возмещение произойдет после оказания услуги, поскольку медицинское учреждение не может предварительно определить точное количество суммы, в письме также должно быть указано, что услуга, предположительно, составляет XXX евро, а точное количество возмещения будет определено после непосредственного обследования).



15. Распространится или нет безвизовое сообщение в какой-либо форме на иностранцев, имеющих право на жительство в Грузии?



Нет.



16. Исходя из подхода Евросоюза в связи с одним паспортом, если у лица есть два биометрических паспорта (один с долгосрочным действием, а другой на один год), и едет в Евросоюз с годичным паспортом, поскольку долгосрочный паспорт находится в посольстве другой страны (не Евросоюза), и ждет визы, не будет ли в этом случае какая-либо проблема со стороны пограничников?



Нет, если паспорт выдан в течение последних десяти лет, и срок его действия минимум на три месяца больше даты выезда из Евросоюза.



17. Есть ли у лица возможность воспользоваться режимом безвизового передвижения, если у него установлен запрет на въезд в страну-члена Евросоюза?



Если в отношении гражданина Грузии существует решение о высылке из страны ЕС/Шенген, он не сможет воспользоваться режимом безвизового передвижения, пока ему будет установлено ограничение во въезде в страну.



18. Что происходит, если лицо едет с туристической целью, и собирается посетить 2-3 страны?



Гражданин Грузии сможет свободно передвигаться на территории стран-членов Евросоюза/Шенген.



19. Насколько необходима пассажирская страховка?



Во время поездки в страны Евросоюза/Шенген желательно, чтобы гражданин Грузии имел при себе пассажирскую страховку, поскольку для подтверждения цели поездки представитель пограничной службы имеет право потребовать пассажирскую страховку.



20. В форс-мажорной ситуации в Грузии больному выдается не биометрический паспорт (такие случаи не редкие), чтобы его доставили в другую страну для лечения на самолете. Что произойдет, когда начнется безвизовое передвижение, и поездка будет возможна только по биометрическому паспорту?



Не биометрический паспорт выдается на человека, который, например, находится в коматозном состоянии, и не удается взять биометрию. Гражданину Грузии, у которого есть не биометрический паспорт, для поездки в страны Евросоюза/Шенген придется взять визу. Возможность поехать без визы будет только у владельцев биометрического паспорта.



21. Что происходит, когда с целью поездки в Европу гражданин возьмет биометрический паспорт, а параллельно у него будет аннулирован не биометрический паспорт, где есть действующая 10-летняя виза США? Сможет ли в данном случае ездить как в случае шенгенской визы, т.е. с действующим биометрическим паспортом, а также с действующей визой, но с имеющимся на руках аннулированным паспортом?



Сможет.



22. Может ли гражданин, будучи на территории Евросоюза/Шенген изменить дату билета (если у него остается количество дней для безвизового пребывания)?



Если у гражданина остается достаточное количество дней для пребывания на территории страны Евросоюза/Шенген, он может изменить дату обратного билета. Главное, чтобы срок его пребывания на территории Евросоюза/Шенген не превышал 90 дней в течение 180 дней.



23. Какова минимальная сумма, которую следует иметь при себе во время поездки?



Во время поездки на территории страны Евросоюза/Шенген сумма, необходимая для финансового обеспечения, должна составлять как минимум 50 евро в день, помимо финансового обеспечения гостиницы.



24. Касается ли безвизовое передвижение в каком-либо контексте нелегально проживающих лиц?



Безвизовый режим не подразумевает изменения статуса граждан, находящихся на территории нелегально.



25. Многие опасаются, что если не смогут подтвердить цель поездки из-за языкового барьера, их могут вернуть обратно, что будет связано с большими затратами, чем тогда, когда человек получал отказ из посольства.



В таком случае лицо должно суметь документально подтвердить цель поездки (путем представления документа), а также может потребовать переводчика.



26. Какие документы необходимо иметь при себе в случае, если гражданин остается у своего близкого/родственника (который живет с легальным статусом) а не в гостинице?



В случае если остаетесь на территории страны Евросоюза/Шенген у родственников/друзей, гражданин Грузии должен иметь при себе копию документа вида на жительство или другого документа, подтверждающего легальное пребывание принимающего лица в соответствующей стране, и его контактные данные (адрес, номер телефона и др.).



27. Гражданин работает в государственном ведомстве и ездит в командировки с ординарным паспортом, за счет чего использует предназначенный для него 90-дневний лимит. Будут ли в таком случае компенсироваться потраченные для работы дни из этих 90 дней? То есть, добавятся ли эти потраченные дни данному гражданину, как независимому индивиду, а не государственному чиновнику?



Несмотря на цель поездки, в условиях безвизового передвижения граждане Грузии смогут ездить без визы в страны члены Евросоюза/Шенген только с краткосрочным визитом, что подразумевает 90 дней в течение любых 180 дней.



28. Когда человек едет повидать близких (имеет на руках их приглашение), обязан ли он также иметь при себе сумму или кредитную карту, подтверждающую финансовое обеспечение?



В случае если в приглашении указано, что расходы вашего размещения на территории Евросоюза/Шенген покрывает приглашающая сторона, следует иметь при себе документ, подтверждающий их финансовое обеспечение, а в случае, если гражданин едет на свои средства, должен представить свои финансовые документы.



29. Что происходит в случае, если например, лицу запрещен въезд на территорию стран-членов Евросоюза/Шенген, но во время возвращения в Грузию он изменил имя и фамилию, и уже под другим именем и фамилией старается воспользоваться безвизовым передвижением, произойдет ли его идентификация?



Гражданин Грузии может изменить имя только два раза, в несовершеннолетнем и совершеннолетнем возрасте. А фамилию несколько раз, однако, поскольку личный номер остается неизменным, на погранично-пропускных пунктах не стоит проблема идентификации/установления личности.



30. Во время въезда в зону Евросоюза/Шенген на 90 дней в период 180 дней у гражданина должно быть приблизительно по 50 евро в день. Какова калькуляция, когда едет семья, например, пребывание семьи из трех персон на 10 дней = 500 евро, или 500 * 3=1,500 евро?



500 * 3=1,500 евро.



31. До задействования безвизового режима гражданин (напр.) уже 70 дней находится с биометрическим паспортом и с годичной визой на территории Шенген. У этой годичной визы срок исходит через несколько недели, но в это время вступило в силу безвизовое передвижение. Может ли этот гражданин остаться еще 90 дней +2 оставшиеся недели на территории Шенген, то есть увязать свою старую визу с новым 90-дневным периодом?



До истечения 90 дневного срока пребывания (в течение 180 дней) в странах-членах Евросоюза/Шенген гражданин Грузии должен покинуть шенгенскую зону.



32. Может ли гражданин не нарушать срок безвизового пребывания, но работать в течение трех месяцев? (В основном это вопрос студентов) Есть сложившаяся практика, что во время краткосрочных визитов в Евросоюзе (летние или зимние школы) студенты работают после учебы. Какие будут регуляции во время безвизового передвижения, и коснется ли таких краткосрочных визитеров запрет на работу?



Безвизовое передвижение не дает права работать в странах-членах Евросоюза/Шенген.



33. Что может произойти, если гражданин нарушит условия безвизового передвижения по независящим от него причинам (напр. природное явление, здоровье и т.д.)?



В случае если гражданин нарушит условия безвизового передвижения по независящим от него причинам, будет действовать то же правило, что и во время визового режима. Гражданин должен обратиться в Службу миграции и/или компетентное ведомство страны местопребывания, которое обеспечит отсрочку его пребывания в стране.



34. Необходимо ли уезжающему гражданину приглашение, и если необходимо, какое оно должно быть: заверенное, обычное, напечатанное на какой-либо форме, оригинал и т.д. и распространяется ли это на другие страны?



Цель поездки определяет необходимость требования приглашения. Гражданин, который планирует поехать в страны-члены Евросоюза/Шенген на основании приглашения, должен иметь при себе пригласительное письмо, составленное сообразно внутреннему законодательству соответственной страны.



35. Есть ли возможность получить консультацию на русском языке на горячей линии МИД?



На горячей линии Министерства иностранных дел Грузии можно получить консультации, как на грузинском, так и на английском и русском языке.



36. Необходимо ли, чтобы документы были легализованные?



Нет.



37. Если гражданин едет для медицинских обследований, какие документы (например, какого типа приглашение) должны быть у его сопровождающего лица (если будет такой)? Возможно ли, чтобы пограничник попросил представить сумму, необходимую для такого обследования?



Сопровождающее лицо должно иметь при себе документ, выданный медицинским учреждением страны местопребывания, в котором будет указано, что пациент действительно нуждается в сопровождении.



38. Что должен сделать гражданин в случае, если ему отказали во въезде на границе какой-либо страны-члена Шенгенского договора, и в то же время в этой стране нет дипломатического представительства/консульства Грузии?



В случае если гражданину на границе какой-либо страны Шенгенского договора отказали во въезде, и в то же время в этой стране нет дипломатического представительства/консульства Грузии, необходимо проинформировать то представительство/консульство Грузии, которое осуществляет покрытие вышеуказанной страны.



(Примечание: информирование не означает урегулирования вопроса вашего пропуска в страну);



39. Заработает ли после задействования либерализации виз т.н. горячая линия 24/7 в консульствах Грузии, находящихся в зоне Шенген?



В консульствах Грузии заграницей и сегодня постоянно действует горячая линия 24/7.



40. Гражданин, которому отказали во въезде на территорию какой-либо из стран Шенгенского договора: а) как возвращается на родину, и б) кто обеспечивает его возвращение назад?



В случае если гражданину отказали во въезде на территорию страны Шенгенского договора гражданин возвращается в Грузию за свой счет.



41. Если человек хотя бы раз был возвращен обратно с границы страны-члена Шенген (отказали во въезде), сможет ли он через определенный период вновь поехать на территорию Евросоюза/Шенген?



Сможет, если ему не было установлено какого-либо рода ограничение.



42. Если гражданина вернули/изгнали из Израиля и/или из Турции (т.е. из стран безвизового передвижения), и это отмечено в паспорте, повлияет ли этот факт на поездку в шенгенскую зону? Тот же вопрос касается других, но визовых стран, например, США, Канады и т.д.



Во время пересечения границы Евросоюза/Шенген, штамп об изгнании из другой страны, существующий в паспорте гражданина Грузии, может вызвать определенные подозрения, и стать причиной отказа во въезде в страну.



43. Если у гражданина есть двойное гражданство, и владелец паспорта одной страны (напр. Ирана, Египта, Ирака и т.д.) не может ездить без виз на территорию Шенген, а второй страны может (Грузии), повлияет ли такое обстоятельство во время въезда на границе территории Шенген?



Режим безвизового передвижения с Евросоюзом распространяется на граждан Грузии, которые владеют биометрическим паспортом гражданина Грузии.



44. Если гражданин работает на территории Евросоюза по специальной рабочей визе, будет ли у него возможность, по истечению действия этой визы не выезжая из страны воспользоваться 90-дневным сроком, но не в рабочих целях?



После истечения срока специальной рабочей визы стран-членов Евросоюза/Шенген гражданин Грузии должен пересечь границу, и вновь въехать на территорию стран-членов Евросоюза/Шенген, но не с целью работы.



45. Если гражданину отказали во въезде в Британию и/или Ирландию, повлияет ли это на въезд на территорию Шенген?



Отказ во въезде в другие страны не связан напрямую с въездом на территорию Шенген. Пограничник принимает конкретное решение по каждому конкретному случаю.



46. У лица есть двойное гражданство Грузии и США. В обоих случаях действует 90 дней из 180 дней. В данном случае может ли гражданин остаться на территории Шенген вместо 90 дней 2x90=180?



Нет, поскольку он рассматривается только по одному гражданству, и по требованиям, установленным для этого гражданства.



47. Гражданин проходит пограничный контроль в аэропорту Тбилиси, взял билет в какую-либо страну Евросоюза/Шенген, но не имеет биометрического паспорта. Что в данном случае предпримет пограничник?



После задействования безвизового режима для въезда на территорию шенгенской зоны одним из безусловных требований для граждан Грузии является наличие действующего биометрического паспорта (срок действия паспорта должен быть как минимум на 3 месяца больше срока выезда из Евросоюза). Следовательно, пограничник-контролер может предупредить гражданина, что без этого документа его не пропустят на территорию Евросоюза/Шенген.



48. Если гражданина не пропустили на границе Евросоюза/Шенген, означает ли это автоматическое установление ему т.н. пятилетнего запрета?



Нет, поскольку всем гражданам, кому отказали, дадут пояснительный лист отказа, на котором также будет указано какого рода ограничение, и на какой срок было ему установлено.



49. Что происходит в случае, если лицо возвращается из страны Евросоюза/Шенген после истечения 90-дневного срока, и его рейс отложили, и он свой уже нелегальный 91-ый день по-прежнему провел на территории принимающей страны? Какую помощь может оказать консульская служба?



Если превышение срока произойдет по независящей от гражданина причине, у него будет соответствующее подтверждение об этом, которое представит на границе. А если гражданин по объективной причине не может получить такое подтверждение, или, несмотря на подтверждающий документ, не может убедить пограничника, то может обратиться для помощи к консульству. Консульство максимально постарается помочь по мере своих возможностей.



50. Что ожидает грузин, нелегально находящихся на территории Евросоюза?



В случае если гражданин Грузии нелегально находится на территории страны-члена Евросоюза, в отношении него автоматически действует "Соглашение между Грузией и Евросоюзом о реадмиссии незаконно проживающих лиц", соответственно которому происходит идентификация лиц, незаконно находящихся на территории Евросоюза, и их возвращение в Грузию (возвращение может произойти добровольно или путем принудительной высылки). В то же время по решению конкретной страны-члена Евросоюза, гражданину может быть ограничен въезд на территорию Шенген до пяти лет.



51. Возможно ли, чтобы во время безвизового передвижения кого-либо из членов семьи (например, из трех членов) не пропустили на границе Евросоюза, и что в таком случае происходит?



Возможно, чтобы одному из членов семьи отказали во въезде на территорию Евросоюза/Шенген. В таком случае ему придется вернуться в Грузию.



52. Смогут ли пользоваться безвизовым передвижением лица со статус-нейтральным документом?



Не смогут.



53. Смогут ли беженцы, имеющие статус в Грузии, или лица, не имеющие гражданство, воспользоваться безвизовым передвижением?



В отношении лиц данной категории каждая страна-член индивидуально примет решение.



54. Касается ли безвизовый режим иностранных граждан, которые получат/получили вид на жительство в Грузии?



Нет.



55. Касается ли безвизовый режим иностранного гражданина, который находится в зарегистрированном браке с гражданином Грузии?



Нет.



56. Будет ли можно после вступления в силу данного режима пересекать границу не биометрическим паспортом?



Будет можно, но только с визой.



57. Имеет ли право представитель пограничной службы отказать гражданину в пересечении границы?



Имеет, если представлен поддельный или недействительный пассажирский документ, существует решение/предписание компетентного органа об ограничении выезда лица из страны, лицо в розыске и т.д.



Другие основания, требуемые Евросоюзом, следует отрегулировать на нормативном уровне.



58. Будет ли возможно пересекать границу Великобритании без визы после задействования данного режима?



Нет, поскольку безвизовый режим не распространяется на Британию и Ирландию.















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