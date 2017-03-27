Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нарушение визового режима с ЕС: депортация и штраф в 3000 евро


27.03.2017   21:37
Гражданин Грузии нарушивший правила пребывания в Шенгенской зоне, в дополнение к депортации, будет оштрафован на 3000 евро. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидз, выступая на специальном брифинге посвященном задействованию безвизового режима с ЕС.

Штраф будет назначен в случае, если будет нарушен срок пребывания в странах ЕС или использование безвизового посещения с целью не предусмотренной правилами.

«Поэтому, крайне важно, чтобы каждый гражданин внимательно следил за сроками пребывания. В случае нарушения правил, гражданин будет депортирован, и в этом случае ему будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5-ти лет.

Это довольно существенное наказание, как в финансовом плане, таки в плане невозможности посещения стран ЕС. Поэтому, рекомендуется, чтобы понять все условия краткосрочных поездок» — предупредил Джанелидзе.

Министр также добавил, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны согражданам, проживающим на оккупированных территориях.

«МИД, наши дипломатические представители за рубежом работают в 24-часовом режиме и будут максимально содействовать каждому из наших граждан, чтобы они смогли получить максимально пользу, от безвизового путешествия по Европе. Для получения соответствующей информации можно звонить в 24-часовом режиме на номер – 2945050 или посетить сайты МИДа и Консульства», — заявил Джанелидзе.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НАТ начала к летнему сезону активную маркетинговую кампанию на 14 целевых рынках
За 2016 год ВВП в Грузии вырос на 6,8%
В Грузии скуплены все билеты на первый безвизовый рейс в Европу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прошедшие в Абхазии выборы нелегитимных Тамар Хулордава
Украина осудила «выборы» в Абхазии и референдум в Цхинвальском регионе Грузии
Секретарь Совбеза Грузии: Россия занимается милитаризацией Абхазии
На заседании СНБ Грузии обсудили вопросы, связанные с НАТО и Абхазией
Австралия не признает выборы в Абхазии и Цхинвалськом регионе Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Италии разрешили строительство газопровода TAP
Гройсман обсудил с премьером Грузии перспективы сотрудничества между странами
С завтрашнего дня пограничные контролеры будут беседовать со всеми гражданами Грузии перед их отправлением в страны Шенгенской зоны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна