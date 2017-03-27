Нарушение визового режима с ЕС: депортация и штраф в 3000 евро

27.03.2017 21:37 Гражданин Грузии нарушивший правила пребывания в Шенгенской зоне, в дополнение к депортации, будет оштрафован на 3000 евро. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидз, выступая на специальном брифинге посвященном задействованию безвизового режима с ЕС.



Штраф будет назначен в случае, если будет нарушен срок пребывания в странах ЕС или использование безвизового посещения с целью не предусмотренной правилами.



«Поэтому, крайне важно, чтобы каждый гражданин внимательно следил за сроками пребывания. В случае нарушения правил, гражданин будет депортирован, и в этом случае ему будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5-ти лет.



Это довольно существенное наказание, как в финансовом плане, таки в плане невозможности посещения стран ЕС. Поэтому, рекомендуется, чтобы понять все условия краткосрочных поездок» — предупредил Джанелидзе.



Министр также добавил, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны согражданам, проживающим на оккупированных территориях.



«МИД, наши дипломатические представители за рубежом работают в 24-часовом режиме и будут максимально содействовать каждому из наших граждан, чтобы они смогли получить максимально пользу, от безвизового путешествия по Европе. Для получения соответствующей информации можно звонить в 24-часовом режиме на номер – 2945050 или посетить сайты МИДа и Консульства», — заявил Джанелидзе.



"СОВА"











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