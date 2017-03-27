|
Все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны жителям оккупированных территорий - Джанелидзе
27.03.2017 23:38
Все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны нашим согражданам, проживающим на оккупированных территориях, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на проведенной сегодня пресс-конференции.
По словам министра, европейский путь Грузии необратим и он несет огромные позитивные результаты во всех сферах.
«Особенно важно то, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны нашим сограждан, проживающим на оккупированных территориях. МИД, наши дипломатические представители за рубежом работают в 24-часовом режиме и будут максимально содействовать каждому из наших граждан, чтобы они максимально получили ту пользу, подразумеваемую безвизовым путешествием по Европе. Для получения соответствующей информации можно звонить в 24-часовом режиме на номер – 2945050 или посетить сайты МИДа и консульства», - заявил Михаил Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна