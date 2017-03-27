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Все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны жителям оккупированных территорий - Джанелидзе


27.03.2017   23:38
Все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны нашим согражданам, проживающим на оккупированных территориях, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на проведенной сегодня пресс-конференции.

По словам министра, европейский путь Грузии необратим и он несет огромные позитивные результаты во всех сферах.

«Особенно важно то, что все связанные с безвизовым сообщением блага будут доступны нашим сограждан, проживающим на оккупированных территориях. МИД, наши дипломатические представители за рубежом работают в 24-часовом режиме и будут максимально содействовать каждому из наших граждан, чтобы они максимально получили ту пользу, подразумеваемую безвизовым путешествием по Европе. Для получения соответствующей информации можно звонить в 24-часовом режиме на номер – 2945050 или посетить сайты МИДа и консульства», - заявил Михаил Джанелидзе.






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