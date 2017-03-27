С выезжающими в Европу гражданами Грузии будут беседовать на КПП

27.03.2017 23:49 Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили в связи с вступлением в силу с 28 марта безвизового режима с ЕС, издал приказ, которым поручил служащим всех пограничных КПП проводить детальное собеседование с гражданами, выезжающими из Грузии в страны Шенгенской зоны. Пограничники будут консультировать граждан и проверять их путевые документы на соответствие требованиям Шенгенской зоны. Об этом министр заявил на специальном брифинге 27 марта.



В случае, если в результате проверки или собеседования выяснится, что какой-либо документ того или иного гражданина не соответствует принятым в Шенгенской зоне стандартам, то в страны ЕС его не допустят, и пограничник-контролер заранее предупредит этого гражданина о возможных последствиях.



«Это дополнительные меры, которые МВД предпринимает для максимальной информированности граждан, чтобы не происходило нарушений условий безвизового сообщения», — пояснил Георгий Мгебришвили.



Он также сообщил, что по поручению премьер-министра Грузии министерство разработало специальную программу, которая позволит быстро и эффективно выявлять всех граждан Грузии, нарушающих условия безвизового сообщения, и предоставлять информацию европейским коллегам.



Министр привел и статистические данные о реадмиссии граждан Грузии из стран ЕС. По его информации, за последние 6 месяцев из стран Евросоюза поступило 7300 заявлений о реадмиссии, 95% из которых были удовлетворены. По разъяснению главы МВД, это свидетельствует о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами стран ЕС. Важным историческим событием он назвал соглашение между МВД Грузии и Европолом, которое будет подписано 4 апреля и «станет еще одним шагом на пути евроинтеграции».



Георгий Мгебришвили напомнил, что план визовой либерализации был передан Евросоюзом Грузии в феврале 2013 года, после чего соответствующими структурами правительства Грузии была проделана огромная работа по претворению этого плана в жизнь. При этом около 60 процентов всех работ, предусмотренных планом визовой либерализации, приходилось именно на МВД, в том числе интегрированное управление границей, борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью, наркопреступностью, трефикингом, углубление международного сотрудничества в правоохранительной сфере.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

