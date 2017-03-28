Премьер Грузии отправился в первый безвизовый европейский тур

28.03.2017 10:50 В связи с историческим фактом задействования безвизового режима сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе со студентами, учеными, представителями СМИ и членами правительства отправился без визы из Тбилисского международного аэропорта им. Ш. Руставели сначала в столицу древнейшей цивилизации - Афины, а затем в политический центр Европы - Брюссель.



По информации администрации правительства, сегодня премьер-министр Грузии в Афинском национальном университете имени Каподистрии откроет конференцию – «Грузия от Европы до Европы», на которой будут присутствовать грузинские и греческие профессора-преподаватели, студенты и ученые.



Вместе с тем Георгий Квирикашвили проведет встречу с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. По завершении встречи премьеры сделают совместные заявления. Вместе с молодежью и учеными премьер-министр осмотрит Афинский акрополь.



Сегодня же грузинская делегация отправится в Брюссель, где глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Стороны сделают совместные заявления.



В честь представителей институтов ЕС от имени грузинского правительств в Брюсселе пройдет торжественный прием.



В делегацию Грузии входят: вице-премьер, министр образования и науки Александр Джеджелава, глава МИД Михаил Джанелидзе, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, председатель парламентского комитета по внешним отношениям Софио Кацарава, ректор Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили Гия Шарвашидзе, ассоциированный профессор департамента классической филологии Института неогрецистики Ирина Дарчия, генеральный директор национального музея Грузии, археолог Давид Лорткипанидзе, доктор филологических наук, ассоциированный профессор Государственного университета Ильи Леван Гигинеишвили, писатель Зураб Карумидзе, стипендиаты Международного центра образования, бенефициары, профинансированные «Стартап Грузией», успешные студенты в направлении классической филологии и неогрецистики факультета гуманитарных наук ТГУ, молодежь, профинансированная в рамках программы «Производи в Грузии», успешные студенты – вынужденно перемещенные из оккупированных грузинских территорий, студенты со статусом социально незащищенных и студенты – представители этнических меньшинств.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

