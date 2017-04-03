Польша официально обвинила российских диспетчеров в гибели Ту-154 с Лезом Качиньским

03.04.2017 15:39 Польская прокуратура обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, сообщает BBC.



Как заявил на пресс-конференции в Варшаве заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасёнек, анализ вещественных доказательств по делу о крушении президентского Ту-154 позволяет говорить о подозрении в причастности к катастрофе двух смоленских авиадиспетчеров.



Пасёнек также сказал, что в диспетчерской башне находился третий человек, его личность пока не установлена.



"Мы подозреваем их [двух диспетчеров и третье лицо] в умышленном провоцировании катастрофы", - объявил Марек Пасёнек.



"Фрагменты самолета изучат в британских и испанских лабораториях. Двум диспетчерам будет предъявлено обвинение в умышленном провоцировании катастрофы, третьей личности - в пособничестве. Мы направили российской стороне просьбу о юридической поддержке. Мы хотим на месте описать каждый фрагмент обломков Ту-154", - сообщил на той же пресс-конференции другой замгенпрокурора, Марек Кучиньский.



10 апреля 2010 года президентский самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Погибли сам Качиньский и еще 95 человек.



На пресс-конференции в понедельник Марек Пасёнек также рассказал о том, что по итогам проведенной эксгумации установлено, что в пяти гробах находятся останки других людей, еще в случае двух захоронений речь идет о подмене тел.



Месяц назад министр обороны Польши Антоний Мацеревич обратился в генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить действия бывшего польского премьер-министра Дональда Туска во время расследования авиакатастрофы в Смоленске в апреле 2010 года.



По мнению Мацеревича, Туск, который сейчас занимает пост председателя Европейского совета, предал интересы Польши, не предприняв необходимых мер по расследованию крушения.



Более 75% польских граждан считают, что кабинет Туска не приложил достаточно усилий к поиску причин трагедии. Критики заявляют, что Туск не должен был позволять российским властям проводить первоначальное расследование.



В ходе опроса, проведенного в пятую годовщину катастрофы, лишь 20% поляков сказали, что ее причины были достаточно подробно объяснены; 31% опрошенных полагают, что случившееся было преднамеренным убийством или терактом.



Респондентов не спрашивали о том, кто мог стоять за такой акцией, но сторонники теорий заговора считают, что поскольку катастрофа произошла на российской территории, то ответственность за нее несет Москва.



Эту точку зрения с 2011 года продвигает Антоний Мацеревич, нынешний министр обороны и близкий соратник брата погибшего президента Ярослава Качиньского. Он неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов.



Заявление генеральной прокуратуры Польши сразу же прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отверг выдвинутые Варшавой обвинения.



"Занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.















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