Маргвелашвили: Русский язык очень комфортен для распространения информации

11.04.2017 14:17 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что русский язык в Грузии не следует предавать забвению. Сегодня в ходе дискуссии на форуме народной дипломатии НАТО-Грузии президент говорил о значении русского языка в Грузии.



У президента спросили мнение о средствах преодоления российской пропаганды в оккупированном регионе. Было отмечено, что в этих регионах информацию получают из российских источников, и у них нет доступа к другой информации, ни на грузинском, ни на английском языке. Президент пространно говорил о том, посредством каких информационных технологий можно поставлять информацию в Абхазии и Цхинвали.



"Я согласен с министром (Виктором Долидзе), что здесь нужна не пропаганда, а просто разделить нашу правду, рамки ценностей. Разумеется, для нас остается приоритетным сделать это посредством русского языка. Я никак не разделяю позицию, что русский язык в Грузии, на котором мы имеем отношения с абхазами, осетинами, должен быть предан забвению, и грузинское общество должно забыть русский. Я не считаю это правильным, пусть с точки зрения того противостояния, где у нас есть много чего сказать на этом языке азербайджанцам, армянам, осетинам, абхазам.



Когда у тебя есть сила, когда правда за тобой, ты не должен обрезать средства распространения этой правды. Забывать русский язык, являющийся очень активным оружием и ресурсом, будет принципиально неправильно. Не знаю, насколько эффективным был "ПИК", но важно фиксировать грузинскую позицию на русском языке… Разговор идет не только о том, не лучше ли говорить с армянским меньшинством на армянском языке, важно, чтобы армянское меньшинство, азербайджанское меньшинство, абхазское меньшинство, осетины, и все другие понимали один и тот же мессидж.



Русский язык очень комфортный для распространения информации. Ни в коем случае нельзя отказываться от этого оружия. Его, на мой взгляд, следует гораздо больше использовать для того, чтобы доносить единый мессидж"- говорит президент Грузии.

















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