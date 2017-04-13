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Бердзенишвили: Новая конституция не годится


13.04.2017   19:56
«В парламентской республике президента может избирать коллегия выборщиков или парламент, как это происходит во многих парламентских странах. Но это касается тех стран, где законом и конституцией гарантирована многопартийная система. Из-за того, что у нас избирательная система не поощряет многопартийность, неприемлемо выбирать, т.е. назначать президента однопартийным или двухпартийным парламентом. Именно поэтому мы не согласны. Если бы существовали гарантии многопартийной системы, этот вопрос можно было обсудить», - заявил один из лидеров Республиканской партии в интервью газете «Ахали таоба».

«Первый шаг сделан правильно - я имею в виду мажоритарные выборы, от которых мы отказываемся. В нашем случае это было уродливым процессом. Что касается предложенного варианта: мы переходим к пропорциональным выборам, но это не регионально-пропорциональная система. Раз мы отказываемся от мажоритариев, это не означает, что нужно закрыть глаза на интересы регионов. Кто-то должен защищать интересы регионов. Нужно было ввести региональные списки, это первый недостаток. А вторым недостатком я считаю, что победившая партия забирает все нераспределенные мандаты. В этом кроется теоретическая угроза. Теоретически возможно, что в парламент попадает лишь одна партия. Например, только одна партия преодолеет 5%-ный барьер, а остальные - нет. Эти нераспределенные мандаты также заберет эта партия. Это невероятно, такого не бывало никогда в истории европейской политики. Стоит отметить очень важный вопрос - барьер очень высок и партии не имеют права создавать блоки. Это означает, что мы движемся к СССР. Однопартийная система это СССР. В этом смысле новая конституция будет в тысячу раз хуже прежней», - отметил Бердзенишвили.

«Все власти меняли конституцию, чтобы как-нибудь гарантировать себе пребывание у власти, но в данном случае очевидно, что власти не учитывают интересы народа. Это делается в интересах «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Следовательно, это мелочная конституция. Туда внесли даже такие вопросы, которые не касаются конституции и должны регулироваться отдельными законами», - заключил респондент.






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