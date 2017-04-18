Президент Грузии призвал мировое сообщество осудить Россию

18.04.2017 13:39 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возмущен анонсированным визитом министра иностранных дел России в Абхазию и открытием там посольства РФ и призывает мировое сообщество строго осудить проводимую Россией «политику привилегированных интересов».



В специальном заявлении в связи с этим событием Георгий Маргвелашвили пояснил, что визиты представителей иностранного государства в Грузию и функционирование любых представительств на территории Грузии возможны только с согласия центрального правительства Грузии. Во всех остальных случаях подобные действия являются нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права, подчеркнул президент.



По его же оценке, попытки имитацией международных отношений легализовать свое нахождение на «оккупированных территориях» Грузии вместе с основными принципами международного права грубо нарушают и условия соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



«Крайне возмутительно, что на политику стратегического терпения правительства Грузии и предпринимаемые им конструктивные шаги по стабилизации ситуации Российская Федерация отвечает очередными действиями, направленными против суверенитета и территориальной целостности Грузии», — констатировал Георгий Маргвелашвили.



Он выразил готовность рассмотреть любые вопросы на дипломатическом пространстве и призывает Россию к конструктивному диалогу.



17 апреля МИД России сообщил о том, что Сергей Лавров посетит Абхазию с официальным визитом 18−19 апреля. Отмечалось, что министр иностранных дел РФ примет участие в торжественной церемонии, посвященной открытию нового комплекса зданий «посольства» России в Абхазии.















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