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Президент Грузии: Проект новой Конституции не выражает волю народа


20.04.2017   18:30
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «Конституция для всех» 20 апреля провел встречу со студентами Батумского государственного университета имени Шота Руставели.
По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили ознакомил участников встречи со своими оценками проекта новой Конституции, разработанного государственной конституционной комиссией. Он отметил, что новый проект основного закона волю народа не выражает.

«Во-первых, к сожалению, ясно выраженная воля народа самому избирать президента была проигнорирована, и по новой версии избирать президента будем не мы, не граждане, а 300 обладателей голосов по определенному порядку. Во-вторых, новый президент реально не будет иметь даже тех небольших полномочий, которыми наделен президент начиная с 2013 года. А самое ужасное состоит в том, что у страны фактически не будет главнокомандующего, лица, которое реально обеспечивало бы как гражданский контроль над вооруженными силами, так и эффективную оборонную деятельность в регионе и развитие обороноспособности», — пояснил Маргвелашвили.

Негативно оценивает он упразднение Совета национальной безопасности и подчеркивает, что по новой Конституции действия президента, который в случае войны формально станет главнокомандующим, фактически будут неэффективными.

Позитивную оценку президента заслужили те изменения в проекте Конституции, которые касаются избирательной системы. Переход на пропорциональную избирательную систему он назвал шагом вперед, но в то же время отметил, что ему непонятна логика, по которой все нераспределенные мандаты достанутся партии, победившей на выборах.

По заявлению Георгия Маргвелашвили, ему трудно сказать, чьи именно интересы, желания и согласие выражает разработанный комиссией документ, который должен в первую очередь отражать волю и желания народа.

«В ситуации, когда оппозиционные партии покинули конституционную комиссию, когда фактически исчезают должности президента Грузии и Верховного главнокомандующего, когда политические партии будут избираться по более прогрессивной, но в то же время неопределенной системе, думаю, мы должны очень активно сообщить наше мнение и идеи комиссии», — заявил президент.

На 20 апреля состав конституционной комиссии Грузии покинули уже все представители оппозиционных партий.

Ранее председатель парламента, одновременно председательствующий в государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе заявил, что ему известно о намерении представителей оппозиции покинуть ряды комиссии. Спикер парламента обвинил президента Георгия Маргвелашвили в проведении переговоров с оппозицией и его призывах покинуть состав комиссии. Администрация президента назвала эти обвинения абсурдными и необоснованными.

Президент и представители его администрации с самого начала формирования комиссии отказались от участия в ее работе. До создания комиссии Георгий Маргвелашвили обратился к председателю парламента и премьер-министру и призвал создать конституционную комиссию, в которой президент, спикер и премьер будут сопредседателями. На это Ираклий Кобахидзе ответил, что ответственность за внесение изменений в Конституцию несет парламент, и, исходя из этой функции законодательного органа, комиссию должен возглавить спикер парламента. Такое отношение председателя парламента стало причиной отказа администрации президента от участия в работе комиссии.

Параллельно деятельности комиссии президент проводил в масштабе страны свою кампанию «Конституция для всех», в рамках которой обсуждал возможные изменения в основной закон страны с представителями различных слоев общества.

Проект новой Конституции комиссия должна представить парламенту до конца апреля.






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