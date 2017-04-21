Премьер-министры Грузии и Венгрии осудили «выборы» в оккупированных Абхазии и «Южной Осетии»

21.04.2017 23:58 Премьер-министры Грузии и Венгрии в числе других вопросов обсудили на встрече действия России, направленные на аннексию оккупированных территорий Грузии.



Об этом на пресс-конференции после встречи с венгерским коллегой заявил премьер Грузии Георгий Квирикашвили.



«Мы подчеркнули незаконность проведенных в оккупированном Абхазском регионе 12 марта выборов, состоявшихся в оккупированном Цхинвальском регионе 9 апреля выборов и референдума о переименовании региона, что представляет собой попытку узаконивания не одной волны этнической чистки и протекающего на местах процесса оккупации», — отметил премьер.



По словам Квирикашвили, эти события подтверждают необходимость допуска на территории Абхазии и т. н. т.н. Южной Осетии международных механизмов, в том числе Миссии наблюдателей Евросоюза, а также выполнения всех условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Глава правительства выразил Венгрии благодарность за участие в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.



«Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Грузии по-прежнему твердо поддерживает мирный путь решения конфликта, мы поблагодарили правительство Венгрии за участие в миссии наблюдателей Евросоюза», - заявил Квирикашвили.















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