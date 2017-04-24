Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам лишения свободы

24.04.2017 14:21 Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди страны Маки Чичуа, Михаила Мгалоблишвили, к 4 годам лишения свободы. Информацию распространяет Общественный вещатель Грузии.



Михаил Мгалоблишвили обвиняется в незаконном приобретении-хранении-ношении оружия. Он уже четвертый месяц находится в заключении.



Первая леди присутствовала на судебном заседании.















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