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Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам лишения свободы
24.04.2017 14:21
Тбилисский городской суд приговорил брата первой леди страны Маки Чичуа, Михаила Мгалоблишвили, к 4 годам лишения свободы. Информацию распространяет Общественный вещатель Грузии.
Михаил Мгалоблишвили обвиняется в незаконном приобретении-хранении-ношении оружия. Он уже четвертый месяц находится в заключении.
Первая леди присутствовала на судебном заседании.
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