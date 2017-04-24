За неделю Грузия получила два замечания от соседей

24.04.2017 21:40 На прошлой неделе Грузия получила 2 замечания - 18 апреля министр иностранных дел Ирана выразил недовольство тем, что в Тбилисском аэропорту гражданок Ирана при прохождении пограничного контроля заставляют снимать хиджаб, что является религиозным оскорблением. Немного раньше посольство Турции «дружески попросило» или «потребовало» от депутатов «Мечты» не объявлять день праздника Дидгороба 12 августа нерабочим, потому что в этой битве поражение потерпели турки. По словам политологов, это недовольство Турции и Ирана показало, что для этих стран Грузия как государство относится к не очень высокому рангу, поэтому они позволяют себе ставить такие претензии. Грузинские власти, вместо протеста и достойного ответа, сделали капитулянтские заявления, пишет газета «Резонанси».



О претензиях Ирана стало известно из иранских СМИ. По их информации, 18 апреля министр иностранных дел Ирана заявил, что Грузия должна уважать иранских туристов. Он сделал это замечание в ходе встречи с Георгием Квирикашвили, после того как стало известно, что в целях безопасности в Тбилисском аэропорту гражданку Ирана при прохождении пограничного контроля заставили снять хиджаб. Как пишут иранские СМИ, Квирикашвили пообещал иранскому министру, что «прикажет немедленно разобраться в этом инциденте». В администрации правительства подтверждают, что на этой встрече обсуждались процедуры пограничной проверки носящих хиджаб иранских визиторов на предмет безопасности, а другие детали грузинская сторона разглашать не стала. О втором замечании стало известно в эти же дни, но оно поступило чуть раньше.



23 марта парламент в первом чтении поддержал инициативу об объявлении дня победы в Дидгорской исторической битве, 12 августа, «Днем большой победы» и нерабочим днем. Но после этого ход законопроекта остановили. Как говорит один из его авторов Нукри Кантария, турецкое посольство дружески попросило не принимать законопроект в нынешней форме, потому что Дидгори - день их поражения и это решение может внести неприятности в двусторонние отношения. По словам Кантария, Турция - большая страна и с ней нужно считаться, но законопроект он отзывать не будет. Во втором чтении законопроект будет рассматриваться на следующей неделе и станет ясно, что уступит Грузия после дружеского совета или замечания. Аналитик Гия Хухашвили говорит, что эти конкретные претензии Ирана и Турции - это тест, насколько легко нас обуздать в случае необходимости - «Сам факт, что Турция осмеливается вмешиваться в то, какой день будет праздноваться в Грузии, свидетельствует об их отношении к нам. Скорее, это обращение к вассалу, чем к партнеру. Они говорят, что мы должны не праздновать то, чем гордимся, а строить мечеть Азизие в Батуми. Хотя исторически Азизие был противоположностью Дидгори», - считает Хухашвили. По его словам, аналогична и претензия Ирана, на которую уважающая себя страна должна была принципиально ответить.



«Наш МИД должен был направить Турции ответную ноту о том, что вмешательство является нашим оскорблением. Как может другая страна вмешиваться в то, какой праздник я введу для себя? После этого реакция грузинских властей - закрытие глаз, капитулянтские заявления - просто непонятна. Для Турции это подтверждает лишь одно - с грузинскими властями можно «работать», что они, фактически, могут делать в Грузии все что угодно, потому что власти обращаются с ними как капитулянты. В случае с Ираном - то же самое. Пока нас проверяют, чтобы выяснить, какую тактику избрать для действия против нас в условиях глобального противостояния. Это очень опасный путь. Хуже всего, что власти совсем об этом не думают», - заключил Хухашвили.















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