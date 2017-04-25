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В Берлине торжественно откроется год грузинско-германской дружбы


25.04.2017   10:51
25-27 апреля министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе с официальным визитом посетит Федеративную Республику Германии.

26 апреля министр вместе с германским коллегой Зигмаром Габриелем торжественно откроет в Берлине год грузинско-германской дружбы.

Торжественное мероприятие состоится в знаменитом зале Федерального министерства иностранных дел "Weltsaal", к приглашенным гостям с речью обратятся министры иностранных дел Грузии и Германии.

В рамках мероприятия состоится концерт с участием грузинских представителей искусства. На мероприятии открытия в Берлине будет представлен экспозиционный материал "Наследие будущего- 200 лет: грузинско-германские истории". А также мероприятие открытия учитывает культурный компонент, и в конце торжественного открытия запланировано проведение беседы/дискуссии, модератором которой будет посол Грузии в Германии Ладо Чантурия.

В дискуссии примут участие вице-президент книжной ярмарки Франкфурта Тобиас Восс, грузинская скрипачка Лиза Батиашвили, и бывший футболист Бундеслиги Германии, президент Федерации футбола, и член парламента Грузии Леван Кобиашвили.

В рамках визита в Германии министр иностранных дел Грузии проведет встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмаром Габриелем, советником федерального канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном, в Бундестаге Германии, комитете внешних отношений, и с делегацией Германии в Парламентской ассамблее НАТО.

В рамках визита Михаил Джанелидзе также проведет встречи с представителями грузинской диаспоры в Германии, экспертными кругами, и со СМИ.







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