В Берлине торжественно откроется год грузинско-германской дружбы

25.04.2017 10:51 25-27 апреля министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе с официальным визитом посетит Федеративную Республику Германии.



26 апреля министр вместе с германским коллегой Зигмаром Габриелем торжественно откроет в Берлине год грузинско-германской дружбы.



Торжественное мероприятие состоится в знаменитом зале Федерального министерства иностранных дел "Weltsaal", к приглашенным гостям с речью обратятся министры иностранных дел Грузии и Германии.



В рамках мероприятия состоится концерт с участием грузинских представителей искусства. На мероприятии открытия в Берлине будет представлен экспозиционный материал "Наследие будущего- 200 лет: грузинско-германские истории". А также мероприятие открытия учитывает культурный компонент, и в конце торжественного открытия запланировано проведение беседы/дискуссии, модератором которой будет посол Грузии в Германии Ладо Чантурия.



В дискуссии примут участие вице-президент книжной ярмарки Франкфурта Тобиас Восс, грузинская скрипачка Лиза Батиашвили, и бывший футболист Бундеслиги Германии, президент Федерации футбола, и член парламента Грузии Леван Кобиашвили.



В рамках визита в Германии министр иностранных дел Грузии проведет встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмаром Габриелем, советником федерального канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном, в Бундестаге Германии, комитете внешних отношений, и с делегацией Германии в Парламентской ассамблее НАТО.



В рамках визита Михаил Джанелидзе также проведет встречи с представителями грузинской диаспоры в Германии, экспертными кругами, и со СМИ.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

