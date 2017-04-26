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На автомагистралях и муниципальных дорогах по всей Грузии будут установлены видеорадары
26.04.2017 21:24
В ближайшие месяцы на дорогах в масштабе всей Грузии будут установлены видеорадары, - заявил председатель департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Георгий Сетуридзе.
Как отметил Сетуридзе, это позволит соответствующим ведомствам выявлять нарушителей правил дорожного движения.
«Еще в прошлом году правительство приняло решение и в ближайшие месяцы власти начнут беспрецедентный проект установления систем видеорадаров по всей Грузии. Это коснется и муниципальных дорог, в населенных пунктах, где также часты автодорожные происшествия, причинение вреда пешеходам и другие нарушения правил дорожного движения. Это позволит нам выявлять тех лиц, которые не соблюдают правила дорожного движения, что, к сожалению, приводит к плачевным последствиям», - заявил Сетуридзе.
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