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На автомагистралях и муниципальных дорогах по всей Грузии будут установлены видеорадары


26.04.2017   21:24
В ближайшие месяцы на дорогах в масштабе всей Грузии будут установлены видеорадары, - заявил председатель департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Георгий Сетуридзе.

Как отметил Сетуридзе, это позволит соответствующим ведомствам выявлять нарушителей правил дорожного движения.

«Еще в прошлом году правительство приняло решение и в ближайшие месяцы власти начнут беспрецедентный проект установления систем видеорадаров по всей Грузии. Это коснется и муниципальных дорог, в населенных пунктах, где также часты автодорожные происшествия, причинение вреда пешеходам и другие нарушения правил дорожного движения. Это позволит нам выявлять тех лиц, которые не соблюдают правила дорожного движения, что, к сожалению, приводит к плачевным последствиям», - заявил Сетуридзе.






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