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МВД Грузии обещало «проследить» за планируемой акцией «Ночных волков»


29.04.2017   12:29
В министерстве внутренних дел Грузии прокомментировали возможный приезд в Тбилиси к 9 мая российских байкеров «Ночные волки», заявив, что проконтролируют планируемую акцию.

По словам замглавы МВД Шалвы Хуцишвили, данным вопросом занимается специальная комиссия, созданная при ведомстве.

Он отметил, что в случае, если акция прокремлевских байкеров каким-либо образом будет затрагивать суверенные интересы Грузии, созданная комиссия зафиксирует это, и ведомством будут предприняты соответствующие шаги.

Ранее представители «Русско-грузинского молодежного союза» заявили, что намерены отметить 72-ю годовщину победы над гитлеровской Германией перформансом, для участия в котором приглашаются и «Ночные волки». В частности, планируется приезд скандально известного лидера байкеров Александра Залдостанова по кличке «Хирург».

«Ночные волки» давно тесно сотрудничают с правительством России. Залдостанов даже был одним из доверенных лиц Путина во время последней президентской кампании.

В 2015 году «Хирург» стал инициаторов создания российского движения «Антимайдан», целью которого ставится «противодействие незаконным попыткам свержения действующей власти на манер украинского Евромайдана».

В декабре 2014 года со стороны США на клуб «Ночные Волки», и на Залдостанова лично, были наложены санкции из-за его поддержки аннексии Крыма Россией и действий России на востоке Украины. «Хирургу» также был запрещен въезд в США, Канаду и страны ЕС.

«Ночные волки» уже несколько лет в честь Дня Победы проводят мотопробег на Берлин. 2017 год не стал исключением — байкеры отправились в пробег из Москвы накануне. В прошлом году акция проходила с большим скандалом: власти Польши, Германии и Чехии отказались пускать кремлевских мотоциклистов в Евросоюз.






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