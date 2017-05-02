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Приезд «Ночных волков» в Грузию нежелателен - замглавы МВД
02.05.2017 15:39
Приезд российских байкеров «Ночных волков» в период праздника 9 мая в Грузию мы считаем нежелательным, - об этом агентству «IPN» заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.
По его словам, приезд и перформанс «Ночных волков» не соответствует духу праздника 9 мая, поэтому для значительной части нашего общества это неприемлемо.
«Границы Грузии максимально открыты для тех туристов и иностранных граждан, которые въезжают в нашу страну по всем законам и не находились на оккупированных территориях с нарушением нашего закона.
Мы принимаем всех людей, кто уважает закон, и у них, как и в любой цивилизованной стране, не будет никаких проблем с путешествием и отдыхом в Грузии. Что касается российских байкеров «Ночных волков», их приезда в Грузию и участия в перформансе 9 мая, следует учесть, что в прошлом году подобная акция вызвала в обществе определенное волнение и недовольство, имели место разные инциденты. Для значительной части нашего общества приезд и перформанс «Ночных волков» неприемлем, это не соответствует духу праздника 9 мая. Таким образом, приезд российских байкеров в Грузию в указанный период мы считаем нежелательным», - заявил Шалва Хуцишвили.
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