Приезд «Ночных волков» в Грузию нежелателен - замглавы МВД

02.05.2017 15:39 Приезд российских байкеров «Ночных волков» в период праздника 9 мая в Грузию мы считаем нежелательным, - об этом агентству «IPN» заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.



По его словам, приезд и перформанс «Ночных волков» не соответствует духу праздника 9 мая, поэтому для значительной части нашего общества это неприемлемо.



«Границы Грузии максимально открыты для тех туристов и иностранных граждан, которые въезжают в нашу страну по всем законам и не находились на оккупированных территориях с нарушением нашего закона.

Мы принимаем всех людей, кто уважает закон, и у них, как и в любой цивилизованной стране, не будет никаких проблем с путешествием и отдыхом в Грузии. Что касается российских байкеров «Ночных волков», их приезда в Грузию и участия в перформансе 9 мая, следует учесть, что в прошлом году подобная акция вызвала в обществе определенное волнение и недовольство, имели место разные инциденты. Для значительной части нашего общества приезд и перформанс «Ночных волков» неприемлем, это не соответствует духу праздника 9 мая. Таким образом, приезд российских байкеров в Грузию в указанный период мы считаем нежелательным», - заявил Шалва Хуцишвили.















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